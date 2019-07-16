印尼羽賽／久未比賽不生疏 周天成下戰強碰超級丹

2019-07-16 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



周天成。圖／YONEX提供（資料照） 分享 facebook 相隔1個月重返戰場，我國羽球「一哥」周天成不需要特別熱機，今天他只花35分鐘就以21：12、21：11拍下世界排名33的泰國對手蘇龐余，在印尼球迷熱情歡呼下晉級，第二輪將碰大陸金滿貫名將「超級丹」林丹。

小天上一場比賽是6月的澳洲公開賽，他當時4強止步，轉戰超級1000分系列的印尼公開賽以第4種子身分登場，今天獲得不少球迷熱情加油，「周天成」的喊聲之大連現場轉播都能直接收音。

今天泰半掌握戰局的小天提到，在場上能夠控制的住球，「完全沒有長時間沒比賽的生疏，很多球都能長期優勢得到主動。」他也感謝球迷支持，「願上帝祝福他們！」

小天第二輪就要遭遇目前世界排名14的林丹，過往9度交手小天以2勝7敗落居下風，不過最近一次交手是今年4月底亞錦賽，小天以兩個21：10強勢奪勝。

東京奧運積分從今年4月29日開始統計到明年4月26日，印尼公開賽是5月混合團體賽蘇迪曼盃後的第一場BWF超級1000分大賽，下周BWF超級750分的日本公開賽接棒，30日開打的BWF超級500系列賽泰國公開賽也是眾羽將爭取奧運積分重點賽事，小天將連3站與會，小戴則是打完日本後休兵，為8月世錦賽做最後調整。

小戴印尼公開賽第二輪對手也出爐，她將碰泰國世界排名23的布莎南。