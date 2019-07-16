親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

驚！人夫檢查出心臟有異狀 竟是被小三做了這件事

中信購地案擴大 老臣張明田兄弟2人羈押禁見

運動筆記自主全馬破4成功！今年真的要認真
健行筆記一起成為山女孩！七大必知重點玉山前峰 - 山是家的延伸
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

印尼羽賽／久未比賽不生疏 周天成下戰強碰超級丹

2019-07-16 20:09聯合報 記者曾思儒╱即時報導

周天成。圖／YONEX提供（資料照）
周天成。圖／YONEX提供（資料照）
分享
相隔1個月重返戰場，我國羽球「一哥」周天成不需要特別熱機，今天他只花35分鐘就以21：12、21：11拍下世界排名33的泰國對手蘇龐余，在印尼球迷熱情歡呼下晉級，第二輪將碰大陸金滿貫名將「超級丹」林丹。

小天上一場比賽是6月的澳洲公開賽，他當時4強止步，轉戰超級1000分系列的印尼公開賽以第4種子身分登場，今天獲得不少球迷熱情加油，「周天成」的喊聲之大連現場轉播都能直接收音。

今天泰半掌握戰局的小天提到，在場上能夠控制的住球，「完全沒有長時間沒比賽的生疏，很多球都能長期優勢得到主動。」他也感謝球迷支持，「願上帝祝福他們！」

小天第二輪就要遭遇目前世界排名14的林丹，過往9度交手小天以2勝7敗落居下風，不過最近一次交手是今年4月底亞錦賽，小天以兩個21：10強勢奪勝。

東京奧運積分從今年4月29日開始統計到明年4月26日，印尼公開賽是5月混合團體賽蘇迪曼盃後的第一場BWF超級1000分大賽，下周BWF超級750分的日本公開賽接棒，30日開打的BWF超級500系列賽泰國公開賽也是眾羽將爭取奧運積分重點賽事，小天將連3站與會，小戴則是打完日本後休兵，為8月世錦賽做最後調整。

小戴印尼公開賽第二輪對手也出爐，她將碰泰國世界排名23的布莎南。

周天成世錦賽羽球
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

印尼羽賽／小天、戴后速闖關 男雙逆轉差一步

2019-07-16 17:11

羽球／聽障世錦賽 中華隊駛進4強

2019-07-16 18:38

極限射擊／第三屆世界盃總決賽 25國35隊決戰台北

2019-07-16 15:25

印尼羽賽／只花35分鐘 周天成輕鬆闖頭關

2019-07-16 14:06

印尼羽賽／首場奧運積分賽 戴資穎31分鐘過頭關

2019-07-16 10:52

美國羽賽／李許配混雙驚奇首冠 許雅晴：預料之外

2019-07-16 00:22

高球／IMG學院青少年世界賽 盧昕妤團體稱后個人賽獲亞軍

2019-07-15 20:39

羽球／球后開工！ 戴資穎奧運積分首站打開場

2019-07-15 19:36

足球／台日簽合作備忘錄 國腳受惠海外試訓

2019-07-15 16:39

美國羽賽／麟洋配因傷棄權 兄弟情仍贏得掌聲

2019-07-15 16:01

美國羽賽／李哲輝帶傷上陣 搭檔許雅晴混雙奪冠

2019-07-15 13:29

嘉藥鐵馬隊跨海追風 內蒙古挑戰賽飆出佳績

2019-07-15 13:08

美國羽賽／黑馬林俊易男單奪冠 王齊麟男雙屈亞

2019-07-15 10:15

足球／安聯小小世界盃 大安俱樂部白隊U10成功衛冕

2019-07-15 00:47

羽球／印尼公開賽 戴后帶頭搶奧運分

2019-07-15 00:37

金廈泳渡 風浪中完賽

2019-07-14 23:44
看更多

熱門文章

印尼羽賽／首場奧運積分賽 戴資穎31分鐘過頭關

2019-07-16 10:52

日職／王柏融雖暫離球場 周邊效益卻正在發酵

2019-07-16 07:00

NBA／西蒙斯傳續簽5年頂薪 詹姆斯發文祝賀

2019-07-16 09:46

NBA／《2K20》能力值 詹姆斯連10年稱霸榜首

2019-07-16 12:35

NBA／找不到買家 騎士正式裁掉史密斯

2019-07-16 10:30

NBA／不捨兩功臣離隊 勇士總管：難忘KD天賦

2019-07-16 15:37

NBA／簽羅素非炒短線 總管稱勇士仍能衝擊西區

2019-07-16 09:01

NBA／促成快艇組雙巨頭 衛斯特期待洛城內戰

2019-07-16 11:01

NBA／歐尼爾15年前賭注輸了 勇士教頭裝不知情

2019-07-16 16:30

「雷霆四少」全面瓦解 重建計畫從選秀權開始

2019-07-16 15:44

NBA／中產球員不開心 工會主席保羅成箭靶

2019-07-16 16:40

MLB／老牌工具人DFA 紅襪沒叫林子偉回大聯盟

2019-07-16 08:16

MLB／字母哥訪洋基球場 巨人身材卻是棒球苦手

2019-07-16 11:11

瓊斯盃／中華藍逆轉勝 陳盈駿：看到學弟不畏懼

2019-07-15 22:13

溫網／費德勒球迷多 約克維奇轉念喊蠢

2019-07-15 21:26

MLB／對洋基單場三響 光芒捕手寫罕見紀錄

2019-07-16 12:15

NBA／騎士裁掉史密斯 傳湖人不感興趣

2019-07-16 15:15

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-16 16:45

溫網／台灣首次雙冠！ 謝淑薇、詹詠然大豐收

2019-07-16 00:45

日職／陽岱鋼三安猛打 巨人延長賽勝養樂多

2019-07-15 21:42

溫網／替約克維奇抱不平 貝克：他值得更多尊敬

2019-07-16 15:11

溫網／詹詠然與謝淑薇揚威 劉中興：破種族界線

2019-07-16 11:30

MLB／洛磯被巨人血洗 自家球評「塗鴉」遮比數

2019-07-16 09:39

籃球／CBL等不到第4隊 SBL第17季加快腳步

2019-07-16 00:25

瓊斯盃／赴加國修心理系 譚傑龍為職業生涯鋪路

2019-07-16 16:40

MLB／續寫連7年勝投紀錄 陳偉殷有2難關

2019-07-16 00:18

NBA／圖利香蕉船組合？ 保羅被指像政客人緣差

2019-07-16 17:39

NBA／庫班「洩密」遭罰 火箭老闆違規也傷荷包

2019-07-16 14:29

MLB／百分打點日籍第二快 美記者發文讚揚大谷

2019-07-16 13:08

MLB／貝林格單場雙響 超車葉力奇登全壘打王

2019-07-16 11:39

印尼羽賽／只花35分鐘 周天成輕鬆闖頭關

2019-07-16 14:06

溫網／費德勒惜敗吐金句 「37歲還不是結束」

2019-07-16 00:16

瓊斯盃／台灣內戰藍勝白 陳盈駿讚學弟

2019-07-16 00:21

中職／兩位敗投王對決 金控大戰太有戲了

2019-07-16 16:26

溫網／破紀錄超長戰役 約帥5霸：永生難忘一役

2019-07-16 00:45

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-16 11:25

中職／主場告別高雄鄉親 彭政閔拚三個史上第一

2019-07-16 00:11

MLB／洋基王牌塞佛里諾復出近 不排斥轉任牛棚

2019-07-16 12:14

印尼羽賽／小天、戴后速闖關 男雙逆轉差一步

2019-07-16 17:11

港口盃／中華退庫拉索獲2連勝 蘇俊璋奪勝投

2019-07-16 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top