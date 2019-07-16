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印尼羽賽／小天、戴后速闖關 男雙逆轉差一步

2019-07-16 17:11聯合報 記者曾思儒╱即時報導

戴資穎輕鬆踏出衛冕第一步。圖／Badminton Photo提供
戴資穎輕鬆踏出衛冕第一步。圖／Badminton Photo提供
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我國男雙世界排名19的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵，今天在印尼公開賽首日賽程差點打出驚奇，兩人和世界排名第5的大陸組合韓呈愷／周昊東纏戰3局、耗時1小時又5分鐘，可惜以16：21、21：15、17：21吞下對戰3連敗，沒能演出逆轉戲碼。

印尼公開賽屬BWF超級1000分系列賽大戰，今天首日賽程登場，共有4名台將接棒上陣，打開場的「世界球后」戴資穎以21：12、21：18輕取新加坡小將楊佳敏，排男單第4種子的「一哥」周天成也以21：12、21：11解決世界排名33的泰國對手蘇龐余，雙雙晉級第2輪；剛結束北美賽程的「羽球王子」王子維，今天出師不利，16：21、18：21敗給丹麥好手維廷哈斯。

台將壓軸出賽的「楊肉盧」，今天挑戰列第7種子的大陸組合，前兩局各下一城，決勝局還一度將比數逼平到15：15，但被大陸組合連拿3分奠定優勢，18：17時再連下3球、辛苦拿到第二輪門票。

「羊肉盧」沒能闖關，男雙還有美國公開賽摘下亞軍的王齊麟／李洋和廖敏竣／蘇敬恒突圍。麟洋配明天打開場，台灣時間早上10點05分迎戰地主組合，接續女雙許雅晴／胡綾芳、張淨惠／楊景惇、混雙王齊麟／程琪雅和廖敏竣／蘇敬恒都將出賽。

戴資穎輕鬆踏出衛冕第一步。圖／Badminton Photo提供
戴資穎輕鬆踏出衛冕第一步。圖／Badminton Photo提供
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