印尼羽賽／首場奧運積分賽 戴資穎31分鐘過頭關

2019-07-16 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



BWF超級1000分的印尼公開賽，戴資穎首戰僅花31分鐘就勝出。 聯合報系資料照片 分享 facebook

我國羽球世界球后戴資穎今天在BWF超級1000分的印尼公開賽登場，也是她的首場東京奧運積分賽，在首輪賽事遭遇新加坡小將楊佳敏，僅花31分鐘就以21：12、21：18直落二輕鬆取勝。

本周的印尼公開賽對於戴資穎來說相當重要，除了是東京奧運積分賽開跑後所參加的第一場比賽，還將面臨日本女將奧原希望與大陸好手陳雨菲競爭球后寶座，挑戰二連霸之路難題不斷。

在首輪賽事中，戴資穎碰上生涯還不曾有過對戰紀錄的20歲新加坡小將楊佳敏，首局開賽雖然戴資穎僅取得4：3的領先，但隨後靠著一波8：1的攻勢拉開差距，且僅花13分鐘就以21：12拿下首局。

第二局戴資穎再拉出5：0開局攻勢，雖然隨後卻遭到楊佳敏以10：8逆轉，不過資穎仍在該局後段回穩並且要回領先優勢，並在與對手一路拉鋸情況下，於比賽第31分鐘以21：18拿下勝利。

在首輪輕鬆取勝後，戴資穎在第二輪將碰上俄羅斯柯澤茨卡雅（Evgeniya Kosetskaya）與泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）之戰的勝者，第三輪則可能碰上老對手依瑟儂（Ratchanok Intanon）。

同時間出賽的還有我國男單好手王子維，在首輪賽事碰上瑞士維廷哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），首局他一度與對手戰成5：5平手，但隨後卻被打出一波6：0攻勢拉開差距，並以16：21丟掉首局，第二局王子維雖然一路與對手拉鋸，但最終仍是以18：21在首輪止步。