高球／IMG學院青少年世界賽 盧昕妤團體稱后個人賽獲亞軍

2019-07-15 20:39 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



中華高球協會提供 分享 facebook

2019 IMG學院青少年世界高球錦標賽12日在一場驚天絕地大逆轉後落幕，北市和平高中盧昕妤臨去秋波，抓下9鳥1柏忌的64桿(-8)，累計四輪285桿(-3)，一舉衝上女子組15~18歲亞軍，還帶領台灣重登女子團體后座，以最戲劇性的手法為賽事劃下完美的句點。

暑假後才升上和平高中高三的盧昕妤打完前三輪221桿，並列第29，落後暫居第一的泰國選手Sarunchana 12桿，第四輪18洞有半數抓鳥，僅在第九洞吞下柏忌，打出生涯次低的64桿。四輪累計285桿，與其他三名選手並列第二，名次爬升27席，與奪冠的Sarunchana僅差3桿，令人驚呼不可思議。盧昕妤表示，在選桿上她略作調整，上果嶺率變高，抓鳥的機率也跟著提高。盧昕妤在105年全國中等學校業餘高爾夫隊際錦標賽國中組比賽，代表麗山國中在台中球場打過生涯最低的63桿，並獲得國女組冠軍。

盧昕妤為裙擺搖搖基金會培訓業餘選手，多次締造單日最低桿演出，令人印象深刻。今年4月第一屆潘政琮高球錦標賽曾靠最後一輪逆轉封后；1月的台灣業餘女子高球公開賽也締造單日最低66桿，技驚職業選手；去年建大輪胎盃女子職業高球賽成績優於與賽所有職業選手，心理素質特強。

由於代表我國打團體賽的盧昕妤和安禾佑均打進最後一輪決賽，她們第四輪的成績也列入團體賽，靠著盧昕妤的64桿及安禾佑的73桿，我國在女子15~18歲組團體賽四輪以573桿(-3)逆轉稱后，日隊以575桿(-1)次之，泰國因其中一位選手遭淘汰，第四輪無法出賽，僅累計三輪435桿(+3)，獲季軍。前兩輪在個人組領先的安禾佑最終以288桿(E)名列第7，許淮茜292桿(+4)並列第18。男子15~18歲團體組我國陳霆宇、陳瑋利均未能晉級決賽，僅計三輪成績456桿(+24)，排名第12。

男子15~18歲個人組，我國以陳佑宇290桿(74 73 72 71)並列第35名最佳，蔡雨達291桿(73 74 68 76)並列第38次之。陳佑宇在上周的FCG國際賽也曾獲得15~18歲組亞軍，為我國近況最佳的男子選手。

在美國加州聖地牙哥舉行的2019 IMG學院青少年世界高球錦標賽，男、女15~18歲組打完前三輪後，各取57及46人晉級第四輪決賽，包括我國2男3女。