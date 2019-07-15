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美國羽賽／麟洋配因傷棄權 兄弟情仍贏得掌聲

2019-07-15 16:01中央社 洛杉磯14日專電

我國男雙組合麟洋配，王齊麟(右)因傷退賽，儘管棄權輸了比賽，但仍獲得觀眾掌聲，與...
我國男雙組合麟洋配，王齊麟(右)因傷退賽，儘管棄權輸了比賽，但仍獲得觀眾掌聲，與李洋(左)的兄弟之情展露無疑。 圖／Badminton photo提供(資料照)
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台灣羽球「麟洋配」王齊麟、李洋今在美國羽球公開賽冠軍戰力抗南韓組合，前2局勢均力敵，第3局王齊麟因傷退賽，儘管棄權輸了比賽，但仍獲得觀眾掌聲，兄弟之情展露無疑。

這場爭奪男雙冠軍的台韓大戰，在加州州立大學富勒頓分校的體育館內舉行，上千名台、韓僑胞的加油團分庭抗禮，喊叫聲不斷。「麟洋配」第1局被對手壓著打，第2局力挽局面，前2局13比21、21比17戰成平手。

第3局南韓取得6比3領先下，台灣組合因傷宣布退賽，南韓組合提前封王。全場響起掌聲，除了恭喜南韓隊，也鼓勵台灣選手的奮戰精神。

李洋賽後回憶第3局，王齊麟一記漂亮的殺球得分，振奮士氣，但「他殺下去的時候，我聽到他叫了一下，臉色不太好，當下我覺得不妙。因為身體熱開的情況下，還會感覺痛，那真的不太好」。

王齊麟說，原本想要撐看看，但打了幾球之後真的沒辦法，「有試著再打幾顆，但是真的沒辦法，動不起來，沒辦法做到進攻、側跳或是補位的球」，只好做出最無奈的決定。

王齊麟說，前一戰拚盡全力，加上今天這場高張力的比賽，身體疲累下，突然使力導致拉傷。他已在防護員的協助下包紮腰部，希望把握時間治療，接下來將前往印尼參加「超級1000」等級的印尼羽球公開賽。

因為棄權沒能跟對手在球技上一決勝負，王齊麟站上亞軍頒獎台時，臉色凝重，李洋仍不斷鼓勵隊友，幾度輕拍王齊麟，為他打氣。李洋賽後也在臉書上分享心情，兄弟情展露無疑，獲得網友大讚。

李洋寫到：「在場上聽到你跟我說你很痛的當下，我就已經做好棄權的準備了，因為我懂受傷不能站在場上做自己想做的事情，表現出自己最好的那一面的感受，我當然不希望你因為這一次的比賽而放棄之後能站在場上的時光。」

更暖的還有這句：「不論未來比賽結果如何，我相信我們都會一起攜手度過的，我們還要一起努力在場上拼搏爭取站在頒獎台上呢！」

「麟洋配」昨天在四強賽上演史詩戰役，與南韓傳奇組合李龍大、柳延星激戰1小時27分鐘後，「丟士」（DEUCE）互咬，最終以28比26拿下關鍵的決勝局。奪勝瞬間，兩人同時跪地大吼，可見壓力爆表。

一夜之後，「麟洋配」今天又是苦戰，下午再戰南韓組合申白喆、高成炫。他們經驗豐富，曾是世界錦標賽冠軍，世界排名最高達第3位。而「麟洋配」年紀輕，是去年底才搭檔的新組合。

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