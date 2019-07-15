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美國羽賽／黑馬林俊易男單奪冠 王齊麟男雙屈亞

2019-07-15 10:15聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

美國羽球公開賽，台灣19歲好手林俊易從資格賽一路殺進決賽，美西時間14日以黑馬之...
美國羽球公開賽，台灣19歲好手林俊易從資格賽一路殺進決賽，美西時間14日以黑馬之姿拿下冠軍。 中央社
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美國羽球公開賽最終日，我國共有三組人馬挺進最終戰，19歲羽球小將林俊易僅花了30分鐘，就以21：10、21：13拍落世界排名56的泰國好手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk），奪下首座超級賽冠軍。

林俊易本周從資格賽打起，八強賽直落二拍落大會頭號種子、南韓好手李東根，四強賽又在「台灣內戰」中擊敗同胞林祐賢，生涯首闖超級系列賽決賽。

首局4：4後，林俊易連下三分要回領先，並打出一波9：1攻勢甩開對手糾纏，次局林俊易複製首局戲碼，同樣在4平後火力全開，只用了30分鐘就取得勝利，喜迎生涯首座超級賽冠軍。

除了林俊易外，率先登場的混雙決賽，李哲輝／許雅晴的混雙組合以兩個21：17拍落法國組合，奪下兩人合拍首冠。

至於台灣男雙新希望王齊麟／李洋與南韓組合高成炫／申白喆的男雙決賽，前兩局「麟洋配」以13：21、21：17與對手打平，不過王齊麟在決勝局一次防守中腰部受傷，最終在3：6落後時選擇退賽；中華隊在本站共收穫兩冠一亞。

教練黃博翊：沒料到他打這麼好

【中央社／洛杉磯14日專電】

在教練眼中，林俊易是來自屏東的「古意」（樸實單純）孩子，這次到美國比賽，原本設定很單純「16強就達標」。這是林俊易生涯第一場「超級300系列」等級賽，成績出乎意料，一路從資格賽闖進決賽。

在南加州僑胞的喊聲支持下，台灣菜鳥林俊易今天在冠軍賽對上28歲的泰國老將，以21比10、21比13壓倒性的比數獲勝。

教練黃博翊說，林俊易年紀輕，國際比賽的經驗較少，但是一個「適應速度很快」的選手，遇到這個上千觀眾的大場面，還是會緊張，但他很快就調整好心情，進入狀況。

黃博翊透露，沒有預料到林俊易能打得這麼好，一場一場贏下來之後，「這幾天才趕快加訂飯店」。

林俊易奪冠之後感謝家人，也感謝中租企業贊助，與教練黃博翊的協助。

首次登上300等級比賽就奪冠，林俊易除了臨場適應力佳，做足了功課更是他的奪冠秘訣。林俊易說，因為各國選手的打法都不一樣，每一個選手幾乎都沒有對戰過，所以在教練的協助下，每天看影片研究打法。

黃博翊表示，林俊易的羽球之路沒有想像中順利，但他的企圖心很強，很願意跟教練溝通，尋找進步的方法。林俊易則說，訓練上很重視身體的強度，尤其是核心肌群，盡量讓身體不要受傷。

站上第一個超級300系列賽的頒獎台，林俊易拿著1萬1250美元（約新台幣35萬元）的大型支票，他說接下來的目標是挑戰更高層級的比賽。

美國羽球公開賽屬於世界巡迴賽超級300系列，總獎金為15萬美元（約新台幣469萬元）。林俊易在男單奪冠，加上稍早在混雙奪冠的許雅晴、李哲輝，這是台灣自從2012年白驍馬女單奪冠之後，相隔7年再次在美國羽球公開賽拿下金牌。

同時，林俊易與混雙組合也追平了台灣過去隊史在2004、2010年兩度締造兩組人馬同時奪冠的紀錄。

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