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溫網／重現奪冠「吃草」慶祝 約克維奇：還在消化它

2019-07-15 07:55聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

從劍橋公爵夫人凱特手中接下第五座溫網男單金盃，且將生涯大滿貫數字改寫成16，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在4小時57分鐘的史詩級馬拉松大戰辛苦擊敗「瑞士特快車」費德勒Roger Federer），賽後他重現招牌的奪冠「吃草」慶祝動作，「它的味道令人驚艷，我還在消化它。」

在兩人第48度交手的比賽，約克維奇整場比賽數據幾乎都比對手差，「愛司」球少了費德勒15個，雙發失誤多了3個，致勝球更是54：94落後，唯一領先的數據就是在非受迫性失誤上少了費德勒10次，且共被對手破了7個發球局，但他在三次「搶七」中都成功拿下，決勝盤更是出現改制後的首度「搶七」。

最終約克維奇以7：6（7：5）、1：6、7：6（7：4）、4：6、13：12（7：3）連霸成功，賽後他重現招牌奪冠慶祝方式，蹲下來並抓起球場的草送進嘴裡嚼。

事實上這場比賽中，不時可以聽到場邊觀眾為費德勒的加油聲，而球王頂住壓力，在第五盤第16局時化解費德勒兩個冠軍點機會，最終收下兩人溫網決賽對決的第三勝。

「當人們吟唱Roger時，我把它當作聽到Novak。」約克維奇笑著說：「我知道這聽起來很傻，但就是這樣，我試著說服自己就是這樣。」

球王繼續說：「人們很難意識到這一點，那場氛圍、那種聲音，特別是在我們非常接近時的決定時刻，當然如果大多數人是在你身邊，它會帶給你動力、給你力量，如果沒有，我猜那麼你必須找到它。」

而從2017年澳網起，「三巨頭」費德勒、約克維奇、納達爾（Rafael Nadal）就包辦了11座大滿貫冠軍，在年過30歲後三人仍舊在網壇中屹立不搖。

約克維奇說：「我們讓彼此成長與進化，且仍在這場競賽中。這兩個人可能是我仍在這個級別上競爭的最大原因之一，事實上，他們創造了這項運動的歷史也激勵著我，激勵我嘗試做他們所做的事、取得的成就，甚至超越。」

費德勒約克維奇Roger Federer

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