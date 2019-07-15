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美國羽賽／李哲輝帶傷上陣 搭檔許雅晴混雙奪冠

2019-07-15 13:29中央社 洛杉磯14日專電

台灣羽毛球選手許雅晴（左）、李哲輝14日在美國羽球公開賽冠軍戰擊敗法國組合，拿下...
台灣羽毛球選手許雅晴（左）、李哲輝14日在美國羽球公開賽冠軍戰擊敗法國組合，拿下混雙冠軍。 中央社
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台灣羽毛球好手李哲輝、許雅晴搭檔今天在美國羽球公開賽的混雙冠軍戰，以21比17、21比17擊敗法國組合，拿下金牌。

兩人站上頒獎台，接下寫著1萬1850美元獎金的支票，與衝浪板造型的獎盃，台下僑胞興奮大喊「台灣之光」。許雅晴抱著冠軍紀念品泰迪熊，展露招牌的燦爛笑容。

這是台灣自從2012年白驍馬女單奪冠之後，相隔7年再次在美國羽球公開賽拿下冠軍。而台灣隊伍上一次在這賽會拿下混雙冠軍是2004年程文欣、林偉翔組合，至今15年。

許雅晴、李哲輝各自是女雙、男雙選手，這次在美國的比賽難得搭檔，默契越打越好，在決賽對上基奎爾（Thom Gicquel）、戴魯（Delphine Delrue），採取強勢攻擊，沒有遭遇太大的抵抗，整場比賽領先。

許雅晴說，對手狀況沒有前幾場好，今天跟李哲輝的在策略上「攻擊比較兇」，讓對方打得比較「不舒服」。李哲輝表示，今天有把教練的戰術打出來，但兩局一開始領先之後，有一點小失誤，才會讓對手追上。

李哲輝昨天四強戰多次飛身撲球，上演高難度的劈腿動作，他賽後說，這兩場比賽疲累，身體狀況不佳，不得不要做出看似驚險的撲接動作，「狀況好的時候，其實都跑得到」。李哲輝今天冠軍賽帶傷上場，「有些腳步踩不太出去、身體彎不下去」。

頒獎儀式之後，許雅晴、李哲輝接受轉播單位訪問之外，也有不少球迷守候，還有人拿出國旗合影。許雅晴表示，接下來將繼續前往印尼比賽，重心放在女雙，希望成績能夠越來越進步。李哲輝接下來轉往印度比賽，希望在男雙上繼續有好的表現。

美國羽球公開賽屬於世界巡迴賽超級300系列，總獎金為15萬美元（約新台幣469萬元）。台灣過去隊史曾在2004、2010年兩度締造過兩組人馬同時奪冠的紀錄。

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