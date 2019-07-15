溫網／相隔6年女雙登頂 謝淑薇收大滿貫第3冠

2019-07-15 03:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）以第3種子之姿打進溫布頓女雙決賽，台灣時間今天凌晨和列第4種子的加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／大陸徐一幡對決，「台捷組合」一路掌握戰局，最終以6：2、6：4奪勝，迎接合作的第一個大滿貫。

謝淑薇今年溫布頓女單、女雙和混雙都參賽，女單打到第三輪、混雙第二輪止步，女雙則是連戰皆捷；她和史翠可娃溫布頓前已打下3冠，包括草地賽場的伯明罕女網賽。

這不是謝淑薇第一次嘗到溫網女雙決賽滋味，2013年前她和大陸「金花」彭帥就是在倫敦打下生涯首座大滿貫金盃，隔年法網再登頂，世界排名一度登上首位，之後她大滿貫女雙最佳成績是2018年澳網4強，相隔5年再嘗決賽滋味；33歲的史翠可娃則是生涯首闖大滿貫決賽，她今年溫網大豐收，女單闖進4強也是個人生涯最佳。

面對首闖大滿貫決賽的對手，「台捷組合」在1：2時連保帶破連拿5局，6：2先下一城。第二盤前3局則是上演「破發大戰」，直到第4局史翠可娃才終於守住發球局、取得3：1領先，接續雖浪費2個破發點，但謝淑薇發球局也瓦解住破發危機，維持領先。第10局由謝淑薇發球，「台捷組合」雖浪費第1個冠軍點機會，但達布洛夫絲基在網前對決失誤，讓台捷組合取得第2次機會，最終就以6：4迎接合作的第一個大滿貫，也是謝淑薇生涯第3冠。

溫網女雙冠軍可共享54萬英鎊（約2100萬新台幣）的冠軍獎金，謝淑薇女單晉級到第三輪則可獲得11萬英鎊獎金，加上混雙第二輪的3500英鎊獎金，草地賽季大豐收。

這場女雙決賽可說一波三折，賽程原訂前一天男雙決賽後上場，但男雙決賽上演5盤近5小時的馬拉松大戰，大會才宣布女雙決賽延期一天，不料率先登場的男單決賽，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）又上演草地大滿貫史上最長的紀錄戰，最終才由小約以7：6（7：5）、1：6、7：6（7：4）、4：6、13：12（7：3）拿下勝利、結束歷時4小時又57分鐘的史詩大戰。