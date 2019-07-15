籃球／佛光盃16日高雄巨蛋登場 16支國內外球隊競技

2019-07-15 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「2019佛光盃大學籃球邀請賽」將於16日起至21日在高雄巨蛋登場，共有16支男、女子球隊與會，去年女子組衛冕軍名古屋學院大學是唯一今年再度來台的外隊，全新的對戰組合將更加引人入勝，在今年夏天帶來一場精彩的籃球盛宴。

女子組方面，名古屋學院大學、菲律賓國家大學、加拿大漢博學院、美國北科羅拉多大學、澳洲迪肯大學、大陸華東理工大學、佛光大學、台師大參賽，共8支球隊。

男子組更有國內UBA勁旅健行科大、國體大、高師大，外隊美國南加利福尼亞先鋒大學、紐西蘭奧塔哥大學、菲律賓大學、大陸華僑大學、廈門大學等隊，整體實力相當，賽事精彩可期。

今年另外一大亮點是美國在台協會長期關注佛光山推行女籃，特別邀請2015年南韓首爾世界大學運動會美國代表隊女籃助理教練沃里珂，當年創下全勝摘金的成績，以及美國查普曼女籃隊教練張綺君，在她帶領下，目前球隊拿下超過300場勝利，比賽得勝率超過七成，兩位教練將出席佛光之夜與閉幕典禮，並貢獻所長，於賽事期間舉辦籃球研習。

為期六天賽事，前四天為預賽，男、女子隊將各分A、B兩組進行單循環賽，20、21日周末兩天進行準決賽及決賽。

女子組方面，107學年度UBA冠軍隊佛光大學主場迎戰同為A組的加拿大漢博學院、大陸華東理工大學及澳洲迪肯大學。佛光大學陣中四位世大運代表隊成員陳孟欣、羅培甄、劉昕妤、楊芷瑜甫歸國，將和王竫婷、彭惠貞、林嘉慈一起捍衛主場，以成熟的陣容挑戰佳績，令人拭目以待。B組有台師大、日本名古屋學院大學、菲律賓國家大學及美國北科羅拉多大學。

國體大、高師大、菲律賓大學及大陸華僑大學分在男子組A組。B組則由今年度UBA公開一級冠軍的健行科大，迎戰美國南加利福尼亞先鋒大學、紐西蘭奧塔哥大學及大陸廈門大學。