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足球／安聯小小世界盃 大安俱樂部白隊U10成功衛冕

2019-07-15 00:47聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019安聯小小世界盃全國總決賽經過兩天激戰在14日圓滿落幕，大安俱樂部白隊衛冕U10冠軍，同時也奪下U8金盃，更一舉包辦U8、U10個人獎項，堪稱本屆最大贏家。

大安俱樂部白隊的總教練為前退役國手陳嘉和，昔日在球場上不苟言笑、拚勁十足素有「戰神」之稱，褪下球衣後嚴肅依舊但多了笑容，陳嘉和表示，這批小朋友來自四面八方並不是一般傳統的校隊，而是以純社區型態為主，要讓他們熟悉彼此並不是件容易的事，所以需要家長們的努力及大力支持。

大安俱樂部白隊利用每周假日練習時間培養默契及凝聚向心力，先讓球員彼此間的感情變好才能強化個人技巧進而徹底執行教練指導的戰術及技巧觀念，能衛冕成功證明並不是僥倖換取的。

今年不僅首次透過網路直播的方式，邀請專業球評進行現場實況報導，更新增了個人獎項，邀請資深體育媒體與球評擔任評審，由決賽隊伍中評選出金手套獎、金球獎、金靴獎。

除此之外，大會也提供六個名額給U15前三名隊伍，讓獲選的青年選手們前往新加坡及德國受訓。經由教練舉薦，獲得此殊榮的球員分別為前往德國的邱奕達、鍾玨璽、張閎翔、高于翔、鄭浩言、吳博允等六名，當他們得知獲得教練推薦有機會出國受訓時，均大為驚喜，除了想學習國外的觀念技巧外，也想把握機會出國走走。

2019安聯小小世界盃全國總決賽圓滿落幕。圖／迷你足球協會提供
2019安聯小小世界盃全國總決賽圓滿落幕。圖／迷你足球協會提供
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