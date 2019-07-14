沒有最賺還想更賺 NFL醞釀增賽

2019-07-14 21:06 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



全球最吸金的聯賽NFL還想要更賺，球團提出新版的18場賽制引來批評。(photo by NFL官方臉書) 分享 facebook 全世界最賺錢的商業聯盟NFL還想再多賺一點！北美四大商業聯賽之首的NFL是「錢多、事少」的最佳代表，32支球隊中每一季例行賽僅打16場，場次雖少但商業價值卻高，這也讓NFL球團長期以來都有想增加例行賽程的意圖。而日前外媒報導一項新版的18場季賽提案，讓球團、聯盟與球員慎重考慮，增加賽事是否會影響精彩度與球員負擔程度。

16場變成18場

NFL被稱為世界上最昂貴聯賽是無庸置疑的，在北美四大聯賽中，NFL的收入堪比NBA加上MLB，據《富比世》去年的統計，世界上最賺錢的前50大俱樂部（包含各項運動），NFL32支球隊中有29隊擠進前50，台灣球迷們關心的NBA僅有紐約尼克隊、洛杉磯湖人隊為首的大城市8隊；但不比NBA季賽要打82場、MLB要打162場、足球更近乎全年無休，NFL季賽只需16場就賺飽飽。

對此，不少球團看在高額商業價值的份上，打算增加季賽場次多賺錢，據《ClutchPoints》報導，這種提案已非新聞，從2011年開始就有球團商討著多打些比賽，更盼能配合海外推廣，從北美以外區域多撈錢，但最終都在協商階段就胎死腹中。

近期又有新的提案登場，根據《華爾街日報》報導，以去年NFL最會賺錢的一、二名達拉斯牛仔、新英格蘭愛國者為首，聯合提案新版的18場季賽方案。本次特別的點在18場新制隱含了場次限制，球員最多只能出賽16場，這考驗著球團的深度以及調兵遣將，讓球團不再是白養著替補球員，坐在板凳席領高薪，一般認為是用來當「球員體能無法負擔18戰」的補救方式。

頂級球星按在板凳上？

這項提案卻遭到抨擊，反對者認為，NFL球星長年來習慣打高強度的16戰，但正因為高競爭力帶給他們的職業素養，若球隊在關鍵球賽期間，沒有球星會希望在第17與18戰乾坐板凳，另一個角度來看，若限制了頂級四分衛像布雷迪、馬荷姆斯等人坐板凳，看著比德曼、加博特等「替補水準」的比賽只會降低球賽精彩程度，可能弄巧成拙變成票房毒藥。

基本上這項提案仍無法完全解決增賽的憂慮原因，也確定不會在2020年賽季造成多大變革，但談判並未告終，往後仍可能有賽制上的改變。

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