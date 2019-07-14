瓊斯盃／18歲美日混血小川春太 MIT高材生偶像字母哥

2019-07-14 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



日本隊18歲小川春太投籃。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

近年陣中不乏混血臉孔的日本隊，今年瓊斯盃來台13名球員，扣除歸化洋將，有三分之一是混血球員，今年再添美日混血18歲小川春太，首度入選日本國家隊20人培訓名單，攻讀美國麻省理工（MIT）學院，學業、球技兼顧，文武雙全。

為培養新秀，今年日本隊推派出平均年齡22.5歲的年輕陣容，搭配32歲歸化洋將威廉斯（Nyika Williams）來台參賽，陣中多達4名混血球員，除了去年曾來台的205公分美日長人謝佛幸樹（Avi Schafer）、加日混血陶烏斯海（Kai Toews），出生自夏威夷的美日混血、207公分的渡邊飛勇以及小川春太。

日本隊18歲小川春太籃下強攻。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

小川春太是陣中最「幼齒」球員，身高196公分，父親是美國人，母親為日本人，在美國生活但日文也通，14日迎戰菲律賓，替補上陣14分鐘，攻下10分、兩籃板，日本最終59：94不敵菲律賓。

「選擇麻省理工就讀，一方面也兼顧課業，學校也有D3級球隊。」小川春太小學三年級開始打球，瓊斯盃是他首度披日本國家隊戰袍出賽，「很高興有這次機會，當然也會持續增進自己的球技。」

對於未來生涯規劃，小川春太目前還沒想太遠，「主要還是專注在學校，幫助球隊贏球。我的偶像是安戴托昆波，很喜歡他的球風。」

日本隊阿根廷籍主帥海曼（Herman Mandole）表示，今年來台陣容都是兼具身材、天賦的年輕球員，「小川春太高中打4號，進國家隊後將轉型小前鋒，他有很好的天分，進到日本隊也是他的難得機會。」