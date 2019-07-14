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羽球／腿傷未癒 丹麥前球王連退兩大賽

2019-07-14 18:31聯合報 記者曾思儒╱即時報導

丹麥前「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen）前兩天卻宣布因腿部不適，...
丹麥前「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen）前兩天卻宣布因腿部不適，接連退出印尼公開賽和緊接著登場的日本公開賽 歐新社
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BWF超級1000分的印尼公開賽16日點燃戰火，丹麥前「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen）前兩天卻宣布因腿部不適，接連退出印尼公開賽和緊接著登場的日本公開賽，下月瑞士登場的世錦賽能否出賽也打上問號。

目前世界第5的安賽龍是2016年里約奧運銅牌得主，本季已在西班牙名人賽和印度公開賽摘冠，目前在超級系列賽總決賽積分也暫居龍頭，但6月歐運會才因哮喘不適退賽，現又傳出腿部傷勢。

他透過社群平台發布退賽聲明，勤學中文的他在臉書粉絲團上還附上簡體字的中文版，「真的希望每次我都能給大家帶來好消息，但是很抱歉，這次又沒給大家帶來好消息。」他表示近幾著星期腿部都感不適，經過檢查，醫療團隊都建議他先免戰，讓他不得不缺席原本期待的印尼和日本兩場大賽。

「用一句『我很失望』真的不足以表達我此刻的心情，現在我也說不好要多久才能恢復。」安賽龍表示，會盡力配合醫生做治療，希望很快就能重返賽場。

安賽龍排印尼公開賽第3種子，和排第2種子的大陸好手石宇奇都在籤表下半區，退賽不影響位於籤表上半區、排第4種子的我國「一哥」周天成；剛結束加拿大和美國賽程的「羽球王子」王子維同在籤表上半區，首戰要碰世界排名28的丹麥維廷哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）。

世錦賽羽球周天成
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