足球／首屆穗台青年聯誼賽 新北高中獲亞軍

2019-07-14 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃顯祐 ╱即時報導



新北高中男足隊獲首屆穗台青年聯誼賽亞軍，與新北市足球委員會總幹事蔡尚明（後排右五）、廣東省業餘足球協會執行會長林文苑（後排中）、廣州新安體育發展公司總經理古劍山（後排左五）合影 。圖／寶成國際集團提供 分享 facebook

新北高中男足隊今天在首屆穗台青年聯誼賽冠軍戰，以0：4輸給廣州市第五中學隊，獲得亞軍，教練蔡正雄被大會評為最佳教練，廣州新安體育發展公司總經理古劍山表示，經過兩天賽事裁判組的評選，帶隊嚴謹的蔡教練被選為最佳教練，也期待下次穗台足球隊的交流。

穗台青年聯誼賽由寶成國際集團、廣東省業餘足球協會主辦，在廣州進行兩天賽事的交流，新北高中昨天首戰以1：0擊敗廣州市玉岩中學，今天與廣州足球名校第五中學爭冠，第五中學開賽五分鐘就因新北高中在禁區犯規，以12碼罰球先破網，下半場又進了三球。新北高中幾次攻門機會，不是球中門楣，就是中門柱，最後沒有進球。

廣州市第五中學男足隊獲首屆穗台青年聯誼賽冠軍，寶成國際集團北京代表處郭人杰頒發獎盃。圖／寶成國際集團提供 分享 facebook

蔡正雄說，比賽以增加球員經驗為主，「我主要是希望球員拿出態度，攻防、跑位都要達到要求。」他表示，這次只有兩天，以後時間可以拉長一點，來這裡移地訓練及進行友誼賽，對球員技術提升有很大的幫助。新北高中由新北市足球委員會總幹事蔡尚明擔任領隊，蔡尚明說，比賽場地新安菲客足球公園設施不錯，也培養訓練基層球員，以後可以進行各年齡層球隊的交流。

寶成國際集團北京代表處郭人杰表示，穗台青年聯誼賽今年是首屆，代表以後將繼續舉辦，廣州足球發展相當完善，透過交流，對於雙方足球實力提升都有助益。