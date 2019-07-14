金廈泳渡卓承齊挑戰3連霸失利 仍領軍台選手男、女組拔得二、三名

2019-07-14 14:40 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



廖梓丞、曾楷文、卓承齊、卓沛齊(左起)四位同門師兄弟，拔下男子組二、三名。 記者王樹衡／攝影 分享 facebook

第10屆金廈泳渡全球華人接力公開賽，經過風險評估後，今天上午如期順利舉辦，計百組200名選手，在浪濤中奮勇爭先，從小金門下水出發兩人一組，接力游至廈門全長約7公里，去年男子A組冠軍台灣選手卓承齊，雖挑戰3連霸失利，但與新搭檔曾楷文，仍以1小時38分50的成績獲得第二名，另外，卓沛齊與廖梓丞的搭檔則是獲得第三名。女子組也由謝宜臻、詹庭瑜以及劉家伶、姚羽芯居二、三名。

這項兩岸間重大體育活動，於昨天金門進行的搶灘料羅灣比賽因海象不佳取消過後，為了選手安全，經過大會一再評估後，最終符合安全標準而順利進行，只是選手反應本屆賽事風浪仍比去年來得大，游得較為吃力，不過，有經驗好手均能順利完賽，在終點接受近千民眾英雄歡呼。

金廈泳渡選手自金門下水。 主辦單位提供 分享 facebook

首名登岸選手是來自大陸的董明哲、王凱鵬，而台灣長泳好手卓承齊，則是緊追不捨，只可惜在抵達終點仍是落後1分44秒而屈居第二，無緣衛冕冠軍。卓承齊是剛結束拿坡里世大運比賽而返台直接前往金門趕場參賽，但仍奮勇爭先，其中搭檔首棒曾楷文在抵達中途的接力平台時落後約3分鐘，卓承齊則一路追趕領先選手，但上岸時間仍是些微落後。

卓承齊表示，今年風浪確實比較大，但乃努力拚戰尋求奪冠，只是最終未能趕上相當可惜，但目標要前進東京奧運的他，藉由4度參賽經驗，在公開水域項目的比賽，己練就好身手，設定目標就是全力把奧運資格奪下。

金廈泳度選手在海上奮力比賽。 主辦單位提供 分享 facebook

卓承齊與弟弟卓沛齊，兩人於2016年首度奪冠，2017年停辦，2018年復辦再度奪冠，但今年兩人拆對與不同搭檔合作，一來是教練安排，另一方面也是弟弟近來有傷在身疏於練習，因此改換搭檔，但弟弟卓沛齊也與新搭檔游出佳績，落後約2分半左右居第三，弟弟對自己成績也相當意外。兩人笑稱賽前還特別提醒，不要交換錯棒次，相當有趣

而台灣女子選手也有優異表現，使得頒獎台前三名都有兩組台灣選手，為台爭光，金門縣長楊鎮浯特別趕至廈門現場頒獎，並感謝老天爺的幫忙，讓這兩岸體育交流活動能順利完滿達成。

女子組前三名獲獎後開香檳，最左及最右均為台灣選手。 主辦單位提供 分享 facebook

金廈泳渡進入第10年，由小金門雙口海灘至廈門椰風寨，全長約7公里，中有接力平台，供每組選手換棒，逐年輪替分別由金門及廈門出發，一直以來是兩地年度最盛大的體育活動。