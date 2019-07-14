親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
籃球
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

保時捷遇大貨車！北宜公路保時捷失控撞來車 結果GG...

長榮罷工誰最苦？ 地勤病倒進加護病房至今

運動筆記升格銅標有多難?-談談IAAF的標籤認證【裝備心得】RUN 希望路跑團的 ASTRO 評測
健行筆記盛夏酷暑中來走跨越百年的歷史古徑＠灣潭古道（淡蘭古道中路）吃驚的天池的廚房
NBA精彩演出- Josh Reaves 半場大號三分 (7月14日)2019夏季聯賽- 魔術 vs. 公牛 (7月14日)

溫網／為平權而戰 小威：進墳墓那天才會停止

2019-07-14 12:41聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

37歲的美國網球名將小威廉絲（Serena Williams），在昨天晚間的溫網女單決賽以兩個2：6不敵羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep），歷經產女後三闖大滿貫女單最終戰都煞羽而歸，賽後被問到是否要更專注在球場上而不是以名人光環為平等而戰，小威説：「只有等到我被埋進墳墓的那一天，我才會停止為平等而戰。」

2017年澳網，小威廉絲懷著身孕仍打下生涯第23座大滿貫女單金盃，距離史上最多24座大滿貫紀錄保持人、澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）只有一步之遙，隔年法網小威產後復出，在溫網、美網都打進冠軍賽，卻近「冠」情卻，屈居亞軍。

昨天溫網最終戰，小威整場比賽出現高達26次非受迫性失誤，拿手的發球也沒有發揮，遭首闖溫網女單決賽的哈蕾普四度破發，與勝利再度擦肩。

「我必須找到贏得決賽的辦法，或許打一些大滿貫以外的比賽會有幫助。」小威廉絲表示，自己會希望藉由比賽累積決賽經驗，但是也不會參加過多的比賽，尤其近年來年紀漸長、膝蓋也有些傷勢的情況下，接下來她將參加多倫多和辛辛那提站，為美網做準備。

征戰網壇20餘年，除了尋求球場上的霸業外，小威廉絲也積極為男女平權而戰，不過近幾次爭取第24座大滿貫都失利，賽後有媒體問到是否要更專注在球場上而不是以名人光環為平等而戰，小威給了否定的答案，「只有等到我被埋進墳墓的那一天，我才會停止為平等而戰。」

隨後「金恩夫人」比莉珍金（Billie Jean King）發了推特澄清，自己從未要求每個人不要為平等而戰，小威所做的一切已為平等而戰的人們點亮一盞燈。

在溫網期間，「金恩夫人」曾給小威奪冠的建言，「如果我是小威，想要追上寇特的24冠紀錄，至少在這一年半的時間內放棄當個名人，專心爭取球場上的榮譽，特別是在她的年紀，必須放棄一些的東西。」

小威廉絲美網哈蕾普
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

溫網／再與費爸爭冠 約克維奇：估計不會太輕鬆

2019-07-14 10:39

溫網／謝淑薇拚女雙再登頂 詹詠然混雙也要搶冠

2019-07-14 10:48

溫網／擊敗小威稱后 哈蕾普：生涯最棒一役

2019-07-14 00:28

溫網／男雙馬拉松決賽 哥倫比亞組合鏖戰5盤奪冠

2019-07-14 07:02

溫網／女雙決賽延期 謝淑薇：房東有家歸不得

2019-07-14 04:17

溫網／小威錯失金盃 仍高居女子獎金榜首

2019-07-14 01:25

溫網／哈蕾普輕取小威 奪生涯第2座大賽冠軍

2019-07-13 23:07

溫網／約克維奇享受比賽 想挑戰2大紀錄

2019-07-13 12:38

熱門文章

NBA／選擇湖人 布萊德利：詹皇、AD是主因

2019-07-13 18:10

NBA／奪冠熱門快艇 新組合讓人想起喬丹配皮本

2019-07-13 15:11

顛覆以往組團操作 「雷納德爭奪戰」的真正意義

2019-07-14 07:00

NBA／再次聯手衛少 哈登不擔心會互斥

2019-07-13 13:00

NBA／暴龍無意交易核心 明夏瞄準巨額薪資空間

2019-07-13 18:30

NBA／與安比德合組雙塔 霍福特：非常興奮

2019-07-13 14:21

NBA／加盟湖人改穿3號 戴維斯：回到籃球起點

2019-07-14 08:20

中職／不留日職來台灣 川崎宗則就愛挑戰新環境

2019-07-13 12:54

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top