溫網／為平權而戰 小威：進墳墓那天才會停止

2019-07-14 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



37歲的美國網球名將小威廉絲（Serena Williams），在昨天晚間的溫網女單決賽以兩個2：6不敵羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep），歷經產女後三闖大滿貫女單最終戰都煞羽而歸，賽後被問到是否要更專注在球場上而不是以名人光環為平等而戰，小威説：「只有等到我被埋進墳墓的那一天，我才會停止為平等而戰。」

2017年澳網，小威廉絲懷著身孕仍打下生涯第23座大滿貫女單金盃，距離史上最多24座大滿貫紀錄保持人、澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）只有一步之遙，隔年法網小威產後復出，在溫網、美網都打進冠軍賽，卻近「冠」情卻，屈居亞軍。

昨天溫網最終戰，小威整場比賽出現高達26次非受迫性失誤，拿手的發球也沒有發揮，遭首闖溫網女單決賽的哈蕾普四度破發，與勝利再度擦肩。

「我必須找到贏得決賽的辦法，或許打一些大滿貫以外的比賽會有幫助。」小威廉絲表示，自己會希望藉由比賽累積決賽經驗，但是也不會參加過多的比賽，尤其近年來年紀漸長、膝蓋也有些傷勢的情況下，接下來她將參加多倫多和辛辛那提站，為美網做準備。

征戰網壇20餘年，除了尋求球場上的霸業外，小威廉絲也積極為男女平權而戰，不過近幾次爭取第24座大滿貫都失利，賽後有媒體問到是否要更專注在球場上而不是以名人光環為平等而戰，小威給了否定的答案，「只有等到我被埋進墳墓的那一天，我才會停止為平等而戰。」

隨後「金恩夫人」比莉珍金（Billie Jean King）發了推特澄清，自己從未要求每個人不要為平等而戰，小威所做的一切已為平等而戰的人們點亮一盞燈。

在溫網期間，「金恩夫人」曾給小威奪冠的建言，「如果我是小威，想要追上寇特的24冠紀錄，至少在這一年半的時間內放棄當個名人，專心爭取球場上的榮譽，特別是在她的年紀，必須放棄一些的東西。」