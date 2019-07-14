高球／腰傷暫停今年賽事 曾雅妮：相信會放晴

2019-07-14 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



今年三月的LPGA起亞菁英賽，曾雅妮只打了首輪就因傷退賽，今天凌晨她透過臉書向外界表示，自己在醫生建議下，今年將暫停比賽，把身體調養好再重新出發，她坦言突如其來的傷勢也影響到心情，「好像要在起飛時，突然來個龍捲風，所以必須要停飛了。」但她也相信有一天，天空會再度放晴。

曾登上高球「世界球后」的曾雅妮，近年來狀況並不理想，尤其困擾她最大的就是在推桿上，今年她在LPGA出賽並不多，上半年度只有五場比賽，且都沒能闖過晉級線，遭到淘汰。

六月初曾雅妮的臉書粉絲團就公告她在三月練習時腰受傷的消息，雖然嘗試繼續比賽及練習，但經過醫師診斷與治療後，希望她能休息一陣子，好好養傷，而今天凌晨她再度發文，一開始就先與關注她的球迷致歉，「很抱歉讓大家擔心了。」

曾雅妮寫道：「我在創始者盃練習日的時候腰受傷了，自從那時就有持續的在做治療，但經過醫師的評估，希望我今年能夠暫停比賽，先把身體治療好。」

對於突如其來的傷勢，曾雅妮坦言也影響了自己的心情，「好像要在起飛時，突然來個龍捲風，所以必須停飛了！或許這也是老天爺再給我一個機會重新調整自己。」最後她感謝大家的關心，也會好好照顧自己，「相信有一天，天空會晴朗的。」