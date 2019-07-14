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世大運／中華隊共收9金13銀10銅 獎牌榜排第七

2019-07-14 07:29聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

經過兩周的激戰，2019年拿坡里世大運今天即將落幕，最終在「夜市球王」曾俊欣逆轉奪下網球男單金牌後，中華隊本屆賽事也全數結束，共拿下9金、13銀、10銅，在獎牌榜排名第七，成功達到體育署賽前評估的7金目標；下一屆2021年將移師中國大陸成都舉行。

下個月8日即將滿18歲的曾俊欣，去年接連打下澳網及法網青少年單打冠軍，並在今年轉戰職業賽場，將成為大學新鮮人、首度參加世大運就一舉奪金，也成為繼2003年大邱世大運的盧彥勳、2017年台北世大運的莊吉生後，第三位世大運網球男單奪金的球員，也幫助中華隊完成衛冕。

曾俊欣表示，來到義大利前自己在英國訓練了一個禮拜，自己也非常興奮能夠代表台灣出征世大運，「事前我做足了準備，比賽中也發揮的很好，都有把訓練中的東西發揮出來。」

最終曾俊欣以6：7（4）、6：3、6：1逆轉勝世界排名380名的烏茲別克蘇塔諾夫（Khumoyun Sultanov），收下中華隊第9金。

曾俊欣表示，第一盤雙方發球狀況都很好，對手反拍攻擊性很強、角度都帶得很開，「所以第一盤打的時候我沒有占到很大便宜，錯過兩個盤末點沒拿下很可惜，後來慢慢冷靜思考、專注在每一球，有抓到他的弱點，針對他的弱點去打。」

曾俊欣接下來會繼續留在歐洲，為職業生涯努力，「接下來繼續在歐洲打一些挑戰賽，希望下半年在職業賽中有好成績，能在四大滿貫中參賽。也很感謝大家在台灣一直支持我，我會繼續努力，希望將來能站在更大舞台上為台灣爭光。」

這次中華隊超越體育署賽前評估除了2017年以外的最佳成績7金，其中體操、射擊、射箭、跆拳道、網球都有金牌誕生，而在游泳部分本屆中華隊也有所斬獲，王星皓在男子200公尺混合式改寫全國紀錄奪銅，成為首位站上世大運頒獎台的台灣選手，寫下新猷。

曾俊欣（右）賽後受到許多球迷歡迎，爭相合照。圖／大專體育總會提供
曾俊欣（右）賽後受到許多球迷歡迎，爭相合照。圖／大專體育總會提供
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曾俊欣。圖／大專體育總會提供
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曾俊欣。圖／大專體育總會提供
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