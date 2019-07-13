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足球／安聯小小世界盃 總決賽周末台北田徑場開踢

2019-07-13 19:17聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「2019安聯小小世界盃」全國U6至U15組別，吸引1030支隊伍、超過一萬名選手參賽，小球員們在公平競賽旗和大會會旗浩浩蕩蕩帶領下進入台北田徑場，加上精彩的表演節目，為今、明兩日的總決賽揭開序幕。

安聯人壽總經理林順才致詞表示，「安聯小小世界盃」已經成為台灣的足球年度盛事，不僅是國內參賽隊伍最多的幼兒足球盃賽，今年還有來自海外的隊伍參賽，賽事國際多元，展現安聯人壽對於推廣台灣幼兒足球的用心。

去年的U6冠軍LS紅獅隊小球員陳丞駿今年是第二次參賽，平均每周會花三天各2小時練球，最喜歡的足球員是C羅，爸爸陳穎賢說：「感謝大會每年舉辦這場賽事，讓他的小孩能遠離3C產品，並在教練的指導下能比同齡小孩更成熟、更有責任感。」

另一位來自台中市清水國小的王廷睿，二年前因為參加此賽事而加入校隊，即使每周練習三次還要兼顧學業，但他的父親說他接觸足球後會自己分配時間，不但學習了許多技巧，也學會情緒控管不責怪隊友，因為足球讓他的生活充滿了快樂。

中華民國迷你足球協會秘書長張武業表示，做為基層運動員出身，更加感受體育發展系統建立的必要性與重要性，其中政府及企業的支持更是至關重要，讓盃賽由初始到現在6個縣市將近1100隊，從U6到U15，為台灣的幼兒足球奠定基礎。

2019安聯小小世界盃今明兩日在台北田徑場進行總決賽。圖／迷你足球協會提供
2019安聯小小世界盃今明兩日在台北田徑場進行總決賽。圖／迷你足球協會提供
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