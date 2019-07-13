美女足隊雙台柱獲ESPY大獎 拉皮諾不慎走光

2019-07-13 14:30 世界日報 編譯組／綜合報導



拉皮諾上台時走光露點。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯縣鑽石吧（Diamond Bar）之光摩根（Alex Morgan）10日獲頒卓越運動獎（ESPY Awards）最佳女運動員榮譽，美國隊也獲得最佳球隊大獎。隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）起身準備上台領獎時，不慎走光露點。

2019年卓越運動獎當晚在洛杉磯微軟劇院（Microsoft Theater）舉行，摩根與拉皮諾都坐第一排，中間只隔著摩根的老公。摩根與拉皮諾共同擔任美國女足隊長，都是美國隊台柱。

公開出櫃的拉皮諾除了球技出色，更以嗆川普總統著名。她在美國隊奪冠之前即揚言：「我才不會去他X的白宮」，把川普氣得跳腳。拉皮諾為出席盛會，難得濃妝豔抹一番。她下半身穿短褲，上半身穿黑色小禮服。未穿內衣與襯衫，深V胸口門戶半開。

摩根獲頒卓越運動獎最佳女運動員。 美聯社 分享 facebook

微軟劇院場內螢幕顯示，奧斯卡影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）宣布美國女足隊得獎，拉皮諾起立欠身時「門戶洞開」露出左半球。負責轉播的ABC電視台在西岸錄影播出時，把可能曝光的鏡頭剪掉。

全體隊員上台後，由元老隊員勞埃德（Carli Lloyd）代表接下獎杯，並發表致謝詞。她說完後由拉皮諾接棒發言，但她只簡短表示，三天來她每次上台己經爆過太多粗口，所以這回就饒了大家吧！

摩根當晚個人加團體獎雙喜臨門，不過她在致謝詞時開玩笑向主辦單位道歉說，這只算她們本周獲頒第二好的獎。