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足球／簽格里茲曼設279億買斷金 巴薩再納20歲日小將

2019-07-13 11:02聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

巴塞隆納正式宣布從西甲勁敵馬德里競技的手中，要來了法國前鋒格里茲曼。 美聯社
巴塞隆納正式宣布從西甲勁敵馬德里競技的手中，要來了法國前鋒格里茲曼。 美聯社
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回應市場上喧鬧已久的傳言，巴塞隆納正式宣布從西甲勁敵馬德里競技的手中，要來了法國前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann），代價是付出1.2億歐元的巨額買斷金。

馬競對於買斷金的數字不太高興，雖然條款中明訂7月1日過後，買斷金會從2億歐元降至1.2億，但馬競認為巴薩日前早就開始接觸格里茲曼，這位法國國腳才會在5月時就聲明即將離隊。

事實上，早在2017年底時，馬競就曾向國際足總控訴，巴薩違法接觸格里茲曼。

不過打了六折的格里茲曼仍創下史上第六貴紀錄，目前紀錄仍是內馬爾（Neymar）2017年從巴薩離開，前往法甲巴黎聖日耳曼的2.2億歐元轉會費。

自從內馬爾拆夥後，巴薩三叉戟難以重現，直到現在鋒線有了重大補強，和格里茲曼簽下五年合約，還將買斷金一口氣設定在八億歐元（約新台幣279.44億元）。

格里茲曼自2014年加盟馬競，256場出賽踢進133球，去年俄羅斯世界盃，他以四顆進球和隊友姆巴佩（Kylian Mbappe）並列陣中最多，率領法國抱回暌違20年的金盃。

私底下，格里茲曼也是籃球迷，在馬德里的私宅甚至有籃球場供他平時玩樂，對NBA如數家珍的他，最喜歡的球員是「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）。

巴薩的夏季進補不停歇，日本J聯盟鹿島鹿角也宣布，旗下前鋒安部裕葵獲得巴薩延攬，以200萬歐元轉會費成交，這位20歲的小將才剛在美洲盃，在日本隊演出國腳生涯處女秀。

羅斯內馬爾飆風玫瑰
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