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搶灘料羅灣17年來首度因海象不佳取消 金廈泳渡將再評估是否如期舉行

2019-07-13 10:26聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

風險評估人員進行海象量測。 主辦單位提供
風險評估人員進行海象量測。 主辦單位提供
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2019搶灘料羅灣第17屆金門海上長泳原定於今(13日)上午舉行，超過1000名選手清晨齊聚金門料羅灣蓄勢待發，然而由於海象不佳，海上風浪超過比賽標準，經過安全考量評估後，大會宣布取消這項活動，為17年來首度，讓選手都覺得可惜，而明(14)日舉行的金廈泳渡，大會表示，仍會評估海象狀況，以選手安全做為最大考量。

搶灘料羅灣是金門一項極具傳統的活動，每年都吸引不少好手參賽，同時也開始增設競賽組，設有獎金提供選手爭取。上午金門縣長楊鎮浯特別出席開幕式，他致辭表示，「來自各地選手，見證並體驗搶灘料羅灣此一具有不同歷史意義的活動，期待能夠順利圓滿，但所有活動都要以安全第一做最大原則，由於海面風浪太大，因此請大會審慎評估比賽是否進行。」

選手仍進行賽前熱身。 主辦單位提供
選手仍進行賽前熱身。 主辦單位提供
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經過大會風險評估過後，風力風速達6級，陣風7-8級，浪高0.8-1.2公尺，海流每秒0.49-0.8公里，數據較相當惡劣，在安全第一考量下，決定取消所有組別賽事，這也是17屆以來，首度取消賽事進行。

來自各地選手聽到此一消息，都覺得相當惋惜，仍有人試圖下水，但均被大會阻止；不過，現場仍設有園遊攤位，包括金門酒廠特別提供調酒，給來自各地的選手，欣賞料羅灣美景並且品嚐美酒及美食，也有不少遊客，穿著比基尼來拍照。

遊客穿著比基尼拍照。 主辦單位提供
遊客穿著比基尼拍照。 主辦單位提供
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另外，每年舉辦國際海域與運動學術研討會，在金門大學正式舉行，由兩岸四地各校學者發表專題及學生論文發表，期能讓金門再提升多元的學術地位。

至於周日登場的金廈泳渡始於2009年開辦，今年為第10屆，活動主要推動兩岸運動觀光，並透過辦理此項活動結合金廈間的交流，運用兩岸特殊的地理位置，提升金廈兩地知名度與國際化。

金廈泳渡14日於金門烈嶼雙口海灘展開，200名兩岸四地泳將將於8時30分鳴槍開賽下水出發，賽程距離約7公里，由廈門椰風寨救生指揮中心海灘上岸，預估首名泳渡選手於10時左右抵達終點線。參加者獎勵總金額人民幣30萬元（男子A組總金額10萬、男子B組總金額10萬，女子組總金額10萬），台灣的卓承齊、卓沛齊去年以1小時30分07秒贏得男子組冠軍，今年也再次前來衛冕。

選手對於比賽取消覺得可惜，但仍聚集拍照。 主辦單位提供
選手對於比賽取消覺得可惜，但仍聚集拍照。 主辦單位提供
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金門人民幣比基尼廈門
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