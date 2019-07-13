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溫網／尋求男單第九度封王 費德勒要過球王這關

2019-07-13 08:21聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

相隔11年再度在草地大滿貫中交手，眾所矚目的第40度「費納大戰」，最終由「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在男單四強賽以7：6（7：3）、1：6、6：3、6：4擊敗西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），生涯第12度挺進溫布頓網球錦標賽最終戰，明天將與尋求衛冕的塞爾維亞球王約克維奇（NovakDjokovic）爭冠。

八強賽拍落日本「網球王子」錦織圭後，將在下月8日滿38歲的「費爸」，也收下個人在溫網單打的第100場勝利，成為首位在單一大滿貫達成此成就的球員。今天凌晨的四強賽，則上演眾所矚目的「費納大戰」，雙方經過超過三小時的大戰後，最終由費德勒扳回一城，報了今年法網落敗的一箭之仇。

「我感覺到筋疲力盡。」從「蠻牛」手中搶下爭冠門票的費德勒賽後說，「拿下最終勝利十分艱難，納達爾在比賽中打出一些令人難以置信的球，這場比賽水準非常的高。」

不過要挑戰生涯第21座大滿貫金盃且是第九度在溫網登頂，費德勒必須要再過球王約克維奇這關，過去雙方47度交手，約克維奇取得25勝22負的對戰優勢，且過去兩人在溫網三度交手，球王握有兩勝一負的領先，其中這兩勝來自於2014、15年的決賽，約克維奇在溫網決賽對戰費德勒取得百分百勝率。

費德勒說：「約克維奇是目前的世界第一，也是要尋求衛冕的球員，本周他從頭到尾一直堅若磐石，他不僅僅是偶然的世界第一，過去幾年中他一直保持著良好狀態，（能再與他交手）我可以說是非常非常興奮。」

費德勒約克維奇納達爾
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