溫網／一盤未失安抵決賽 謝淑薇今晚女雙爭冠

2019-07-13 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



我國網球「一姊」謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），昨天午夜在溫布頓錦標賽女雙四強賽以7：6（7：5）、6：4力退今年法網冠軍、頭號種子匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic），以一盤未失之姿闖進決賽，距離生涯第二座溫網女雙金盃只剩一步，今天晚上在中央球場壓軸出賽。

謝淑薇在此次溫網一口氣參加了女單、女雙及混雙比賽，女單在第三輪不敵捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova），與弟弟謝政鵬的混雙則是在第二輪在「台灣內戰」中敗給詹詠然／克羅埃西亞多帝吉（Ivan Dodig）組合。

不過謝淑薇與史翠可娃的女雙組合一路過關斬將，位列第三種子的「台捷組合」前四戰都以直落二告捷，昨天的四強賽面對頭號種子，首盤雙方上演「保發大戰」，一路僵持將比賽帶入「搶七」決勝局，取得6：3領先優勢的「台捷組合」雖錯失三個盤末點，但仍及時回穩，以7：5收下首盤。

次盤「台捷組合」一開始就成功破發，取得5：3「聽牌」優勢，儘管下一局錯過兩個賽末點機會，第十局「台捷組合」不讓勝利從手中溜走，在第三個賽末點成功兌現，收下冠軍賽門票。

下一戰「台捷組合」將碰上第四種子加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／大陸徐一幡，這也是謝淑薇繼2013年與大陸好手彭帥打下溫網女雙金盃後，再度闖進草地大滿貫最終戰，將尋求溫網女雙第二冠及生涯第三度在大滿貫女雙封后；除溫網外，謝淑薇也在2014年法網與彭帥合拍奪冠。

而混雙僅存的我國代表詹詠然，今天凌晨在溫網混雙四強賽與克羅埃西亞搭檔多帝吉（Ivan Dodig），以7：5、6：4力退捷克佩絲克（Kveta Peschke）／荷蘭庫爾霍夫（Wesley Koolhof），晉級決賽，下一戰將碰上瑞典林斯泰德（Robert Lindstedt）／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）組合。