親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

台北電影獎改制 影評人痛批：淪為金馬獎第二？

李四端升格董事長 沈春華力挺「政治正確」

運動筆記我好瘦，增肌的路卻好難！六大增肌常見錯誤【教練！我想跑步！】一天兩練有什麼用呢？該怎麼安排？
健行筆記昨日玉山 今日雪山 | 連續二日登上台灣最高點及次高點桃園･龍潭･石門山O形
NBA2019夏季聯賽- 塞爾蒂克 vs. 灰熊 (7月12日)2019夏季聯賽- 快艇 vs. 國王 (7月12日)

羽球／聽障世錦賽開幕 柯文哲歡迎各國好手來台北

2019-07-12 19:45聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019年台北第5屆世界聽障羽球錦標賽暨第2屆世界聽障青年羽球錦標賽今天晚間在台北體育館舉行開幕典禮，共有25個國家、超過150名選手前來競技，台北市長柯文哲今天以主席身分出席，他在致詞時向在場的所有選手表達敬意，並歡迎各國選手來到台北，希望大家能感受台北的多元氛圍。

開幕典禮各國代表隊陸續進場，並由聽奧金牌女將范榮玉代表運動員宣誓，之後主席也是台北市市長柯文哲上台致詞，向各國好手表達歡迎之意，「各位現在所在的場館，就是十年前台北聽障奧運舉辦羽球項目的場館，十年後還有這個機會邀請各國頂尖選手重回台北參加比賽，我要向在場的所有的選手表達敬意，大家克服聽力障礙、拿起球拍在比賽場上展開一場公平競賽，充分體現聽障奧運的宗旨。」

柯文哲說：「感謝所有選手來到台北，台北是一個友善的城市，也是全世界最安全的城市之一，希望大家能享受台北的多元氛圍，最後預祝各位能拿下好成績，大會圓滿成功。」

最後在國際聽障運動總會（ICSD）副主席陳康致詞後宣布大會開始，明天起至22日將在台北體育館開戰。

這次中華隊由上屆女子單打金牌沈彥汝、聽奧金牌女將范榮玉領銜，教練黃全成及王家閔都表示，除了女單外，團體、女雙、混雙也都有機會衝擊獎牌，目前俄羅斯、印尼、日本都是中華隊的假想敵，「希望能夠突破上屆成績。」上屆世錦賽中華隊拿下1金1銀2銅的成績；世青賽則是1金2銀。

台北市市長柯文哲（中）致詞歡迎各國好手。記者毛琬婷／攝影
台北市市長柯文哲（中）致詞歡迎各國好手。記者毛琬婷／攝影
分享
中華隊。記者毛琬婷／攝影
中華隊。記者毛琬婷／攝影
分享
中華隊進場。記者毛琬婷／攝影
中華隊進場。記者毛琬婷／攝影
分享

羽球中華隊聽奧
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

瘦子增肌路好難！六大增肌常見錯誤

2019-07-12 18:12

羽球／增加全方位訓練 周天成身體素質更升級

2019-07-12 17:05

滑輪溜冰／世錦賽1萬公尺 陳彥成摘金寫台灣紀錄

2019-07-12 16:21

足球／美國女足傳奇銅像揭幕 「脫衣跪地」經典重現

2019-07-12 16:20

東南亞運動會近菲國耶誕假期 馬尼拉恐塞爆

2019-07-12 01:15

撞球／「愛國者飛彈」張皓評 顱內出血辭世

2019-07-11 20:39

羽球／地主雙保險拚金！ 聽障世錦賽13日台北開戰

2019-07-11 17:20

足球／性別即政治：女子世界盃足球賽的時代精神

2019-07-11 10:32

女壘／中華隊力拚東京奧運門票 9月資格賽分組出爐

2019-07-10 23:18

富邦人壽力挺松山盃國際籃球邀請賽 為台灣籃壇打造夏日盛宴舞台 最強高中生出爐！日本福岡第一高校奪冠

2019-07-09 08:00
看更多

熱門文章

NBA／衛少換保羅 雷霆、火箭拋交易震撼彈

2019-07-12 09:33

撞球／「愛國者飛彈」張皓評 顱內出血辭世

2019-07-11 20:39

NBA／保羅若與雷霆協議分手 傳熱火是可能選項

2019-07-12 12:05

NBA／屬意火箭為新東家 雷霆成全衛少團隊

2019-07-12 10:49

NBA／送走保羅迎接衛少 火箭：為了變得更好

2019-07-12 09:54

NBA／告別喬治與衛少 雷霆手握驚人未來資產

2019-07-12 09:45

溫網／費納四強對決 票價飆天價

2019-07-11 20:38

NBA／轉戰雷霆前途未卜 外媒對保羅看法不同調

2019-07-12 10:36

NBA／談球隊變化甚巨 柯瑞：我是最老的了

2019-07-12 10:54

火箭MVP合體新挑戰 雷霆滿手選秀權拼重建

2019-07-12 13:00

NBA／球星大搬風 韋德：換回球衣要變水貨了

2019-07-12 17:10

NBA／衛少、哈登續前緣 MVP連線再添一例

2019-07-12 13:56

隊史最具天賦的陣容 鵜鶘新球季可不是來陪榜

2019-07-12 07:00

NBA／受湖人AD與朗多招攬 卡珍斯瞄準冠軍戒

2019-07-12 15:01

NBA／與喬治同進退？雷納德簽3年約

2019-07-12 00:17

世大運／楊俊瀚失速 男子200公尺無緣決賽

2019-07-12 00:47

中職／林智勝敲雙響砲 離張泰山紀錄只剩19轟

2019-07-11 21:21

世大運／楊俊瀚過彎後失速 總教練：鼠蹊部不適

2019-07-12 07:55

NBA／莫里斯改簽約尼克 馬刺改網羅萊爾斯遞補

2019-07-12 12:39

中職／劉基鴻無激勵獎金 味全龍用一軍高薪激勵

2019-07-12 10:37

瓊斯盃／中華白延長賽搶勝 林庭謙：每場都想贏

2019-07-12 16:35

NBA／詹皇14歲兒子首次風車扣籃 前隊友笑稱是嬰兒吊扇

2019-07-11 15:27

NBA／衛少洩露想去熱火 交易卡在他薪水難匹配

2019-07-11 17:08

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

韓職／洋基38年前開價要人 宣銅烈明年赴美取經

2019-07-11 20:09

NBA／讓詹姆斯改打控衛？ 湖人教頭：還沒決定

2019-07-11 15:55

溫網／小威廉絲再闖決賽 挑戰24座大滿貫只差一勝

2019-07-11 23:06

溫網／詹詠然混雙 力克對手直落二晉四強

2019-07-12 03:46

MLB／全壘打大賽神預測 球迷賺進776萬

2019-07-12 11:00

中職／簽約金590萬 劉基鴻嚇一跳

2019-07-12 00:29

溫網／第40場費納經典對決 搶冠軍戰門票

2019-07-12 00:15

溫網／直落2退烏克蘭美女 哈蕾普首闖決賽

2019-07-11 21:28

中職／悍將6連勝平隊史 尼克斯斷8連勝

2019-07-11 22:19

中職／詹子賢巧打、林智勝雙響 兄弟下半季開胡

2019-07-12 00:11

NCAA交流賽／美國明星隊來台 轟爆地主

2019-07-12 00:21

影／瓊斯盃開幕戰 中華白半場2分落後加拿大

2019-07-12 14:12

NCAA／廖俊凱攻守出色 美教頭：好想帶回美國

2019-07-12 17:06

NCAA交流賽／林家正「大物」隊友來訪 林媽送伴手禮

2019-07-12 16:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top