羽球／聽障世錦賽開幕 柯文哲歡迎各國好手來台北

2019-07-12 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



2019年台北第5屆世界聽障羽球錦標賽暨第2屆世界聽障青年羽球錦標賽今天晚間在台北體育館舉行開幕典禮，共有25個國家、超過150名選手前來競技，台北市長柯文哲今天以主席身分出席，他在致詞時向在場的所有選手表達敬意，並歡迎各國選手來到台北，希望大家能感受台北的多元氛圍。

開幕典禮各國代表隊陸續進場，並由聽奧金牌女將范榮玉代表運動員宣誓，之後主席也是台北市市長柯文哲上台致詞，向各國好手表達歡迎之意，「各位現在所在的場館，就是十年前台北聽障奧運舉辦羽球項目的場館，十年後還有這個機會邀請各國頂尖選手重回台北參加比賽，我要向在場的所有的選手表達敬意，大家克服聽力障礙、拿起球拍在比賽場上展開一場公平競賽，充分體現聽障奧運的宗旨。」

柯文哲說：「感謝所有選手來到台北，台北是一個友善的城市，也是全世界最安全的城市之一，希望大家能享受台北的多元氛圍，最後預祝各位能拿下好成績，大會圓滿成功。」

最後在國際聽障運動總會（ICSD）副主席陳康致詞後宣布大會開始，明天起至22日將在台北體育館開戰。