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羽球／增加全方位訓練 周天成身體素質更升級

2019-07-12 17:05聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

周天成。記者毛琬婷／攝影
周天成。記者毛琬婷／攝影
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我國羽球「一哥」周天成近期在訓練上做出改變，除了原本的羽球技術訓練外，還加入了皮拉提斯、筋膜訓練，今天他出席UA新品發表暨訓練課程發表會中與大家分享訓練心得，「多練了這些功能性訓練，在比賽中關鍵時期明顯的感受到效果，增加身體延展性，許多以前就不到的球都能接得到。」

已經七周沒有出賽的周天成，在休兵期仍然過得充實，昨天才從香港移地訓練回台的他今天出席記者會，分享自己的訓練心得。近期為了延續運動生涯，周天成除了重量訓練外，還增加皮拉提斯、筋膜訓練，讓身體更不容易受傷，身體延展性也更好。

「全方位訓練後，對於羽球技術學習也更快，在比賽中有些關鍵時刻感覺到明顯的突破，控制力也提升許多，擊球延展性能到極致。」接下來周天成就要在後天出發前往印尼備戰印尼羽球公開賽，接著再轉往日本、泰國，及8月的世界羽球錦標賽。

對於爭搶東京奧運積分已開跑，周天成平常心面對，他説：「現在我們不太會去想那些排名的事情，只要把每一球都做好，自然就會呈現在成績上，如果沒有打出來，那就是自己的問題，是你的就是你的。」至於8月的世錦賽，周天成表示，希望能夠突破個人最佳成績（八強）。

周天成（右）。記者毛琬婷／攝影
周天成（右）。記者毛琬婷／攝影
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周天成（左）。記者毛琬婷／攝影
周天成（左）。記者毛琬婷／攝影
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周天成羽球世錦賽
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