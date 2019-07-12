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滑輪溜冰／世錦賽1萬公尺 陳彥成摘金寫台灣紀錄

2019-07-12 16:21中央社 台北12日電

台灣男子滑輪溜冰好手陳彥成11日在西班牙世界滑輪溜冰錦標賽摘金，替台灣拿下隊史首...
台灣男子滑輪溜冰好手陳彥成11日在西班牙世界滑輪溜冰錦標賽摘金，替台灣拿下隊史首面1萬公尺計點賽金牌，他開心披著五環會旗開心繞場慶祝。 （中華民國滑輪溜冰協會提供）中央社
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2年前台北世界大學運動會，陳彥成替台灣拿下開張的第1金，現在他在西班牙的世界滑輪溜冰錦標賽，再次替台灣拿下隊史首面1萬公尺計點賽金牌。

素有滑輪溜冰界彭于晏封號的陳彥成，外型陽光帥氣，昨天他在西班牙滑輪溜冰世界錦標賽男子1萬公尺計點賽，以總分18分，從強敵環伺的歐洲好手中脫穎而出，順利摘金，成為台灣滑輪溜冰史上，第1個在長距離項目摘金的選手。

陳彥成原本就是長距離好手，不過他在2015年高雄世錦賽參加滑輪溜冰馬拉松，原本金牌在望，卻在終點線前轉錯一個彎，不但判定失格，也與金牌擦身而過。

2017台北世大運陳彥成替台灣拿下1萬公尺計點淘汰賽金牌，也點燃了世大運滑輪溜冰的金牌引線，當年滑輪溜冰代表隊在世大運席捲10金、11銀、2銅，一口氣包辦23面獎牌，成為最風光的贏家。

打完最風光的一役，陳彥成卻面臨空前低潮，去年亞運國手選拔，他以些微之差落敗，沒能再次披上國手戰袍，甚至一度萌生退意，所幸在教練黃錦龍與親友、學姐的鼓勵下，他才決定再給自己一次機會。

今年世錦賽陳彥成再次披上戰袍，並成功在拿手的項目風光摘金，一洗去年低潮陰霾，接下來他仍有1萬5000公尺計時淘汰賽，以及滑輪溜冰馬拉松等項目，他希望可以一雪前恥，討回2015年那面世錦馬拉松金牌。

滑輪溜冰陳彥成世錦賽
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