足球／美國女足傳奇銅像揭幕 「脫衣跪地」經典重現

2019-07-12 16:20 世界日報 編譯組／綜合報導



美國女足傳奇查斯泰恩，20年後為自己的銅像揭幕。 美聯社 分享 facebook

1999年女足世界杯，中國隊被罰球飛掉金杯，造成中國女足心中永遠的痛的查斯泰恩（Brandi Chastain），20年後為自己的銅像揭幕。很難想像她現已升格為「阿嬤」，盼20年後帶孫子來看銅像。

1999年7月10日女足世界杯在南加州巴沙迪那（Pasadena）玫瑰碗（Rose Bowl）進行冠軍賽，美國隊靠查斯泰恩的罰球氣走中國。事後查斯泰恩激動地脫掉上衣，露出運動胸罩跪在地上，轟動一時。

今年7月10日是那場勝利的20周年，玫瑰碗為紀念銅像揭幕。這是玫瑰碗史上第二座銅像，2017年設立的第一座是曾定居巴沙迪那的傳奇球星羅賓森（Jackie Robinson）。

這座女足銅像主旨是紀念美國隊勝利，但採用查斯泰恩的經典動作為象徵。除了查斯泰恩個人銅像，她背後還有一座銅牆，刻上其他隊員奔向查斯泰恩。銅像有全體隊員簽名，揭幕式由查斯泰恩、當年門將魏柏（Saskia Webber）與另一隊友費爾（Lorrie Fair）代表上台。

魏柏與費爾看來已有福態，但50歲的查斯泰恩身材仍然苗條。她上台沒準備講稿，首先自嘲說：「就像1999年，完全沒準備。」不過就像1999年，她的即興演出頭頭是道。

查斯泰恩回憶，當年在罰那一球之前，自己從未用左腳罰過球，但在主教練建議下姑且一試。她說，在起腳之前完全沒料到那天會帶來的意義。「直到實際體驗，你不可能了解兒時夢想成真的滋味。」

就在當天，甫獲2019年女足世界杯金杯的美國隊在紐約勝利遊行，1999年美國隊被認為對後來的美國隊帶來啟發。