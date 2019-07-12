世大運／楊俊瀚過彎後失速 總教練：鼠蹊部稍有不適

2019-07-12 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「台灣最速男」楊俊瀚今天凌晨在拿坡里世大運男子200公尺準決賽，過彎後速度明顯放慢，最終以23秒37墊底成績通過終點，對此中華田徑隊總教練曾孝生表示，楊俊瀚在過彎後感覺到鼠蹊部稍有不適，避免傷害加深而放慢速度，接下來的男子4x100公尺接力，楊俊瀚仍可正常出賽，希望能帶領接力隊力拚達標。

2017年台北世大運，楊俊瀚在男子100公尺項目摘金，今年他再度出征世大運，選擇放棄衛冕100公尺項目，將重心放在男子200公尺和4x100公尺接力。

生涯最佳成績20秒23的楊俊瀚，先在200公尺預賽以20秒94、分組第一晉級準決賽，準決賽在台灣時間12日0點10分進行，楊俊瀚被排在第一組第四跑道，但才過彎楊俊瀚就出現狀況，直線部分已落後其他選手一大截，最終以23秒37作收。

中華田徑隊總教練曾孝生表示，楊俊瀚在過彎時突然感覺到鼠蹊部稍有不適，為避免傷勢加劇，身為比賽經驗豐富的楊俊瀚也提高警覺，加上他之後還有更重要的團隊賽事要拚達標，因此在200公尺後段跑得相對保守，避免身體出問題。

曾孝生説：「經過醫事人員賽後檢視應該無礙，仍可正常出賽男子4x100公尺接力預賽。」男子4x100公尺接力預賽台灣時間今天下午5點展開，中華隊排在第三組的第7道，預計台灣時間下午5點18分上場。