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溫網／逆轉英國組合 詹詠然晉混雙四強

2019-07-12 07:36聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

我國網球好手詹詠然，今天凌晨在溫網混雙八強賽與克羅埃西亞搭擋多帝吉（Ivan Dodig）碰上地主非種子組合席爾瓦（Eden Silva）/霍伊特（Evan Hoyt），兩盤都從落後局面下展開逆轉，最終耗時1小時33分鐘，以7：5、7：6（7：5）收下勝利，晉級四強，也打下兩人自法網起的八連勝。

完成法網混雙二連霸後，「台克組合」繼續攜手出征草地大滿貫，位列大會第8種子的詹詠然／多帝吉首輪輪空，第二輪以6：3、6：2拍落「謝家姐弟」謝淑薇／謝政鵬，第三輪以2：6、6：3、6：4逆轉擊敗大會第11種子法國羅傑‧瓦瑟蘭（Edouard Roger-Vasselin）／斯洛維尼亞克蕾派琪（Andreja Klepac），挺進八強。

今天凌晨的八強賽，「台克組合」在第四局的發球局率先遭到突破，一度陷入1：4的落後局面，不過法網混雙冠軍即時回穩，先在第七局回破，追成4：4平手後，又在第11局二破對手，盤末發球局雖有危機但仍順利化解，最終逆轉先下一城。

次盤劇本如同複製首盤，詹詠然／多帝吉第三局出現三次破發機會但都沒能拿下，反倒在下一局自己的發球局先遭到破發，陷入1：4落後，「台克組合」把握第九局破發機會回破，連趕三局追成5：5，第11、12局雙方互破也讓比賽進入「搶七」決勝局。

「搶七」詹詠然／多帝吉一下場就連掉四分，不過兩人先是追到3：5，之後再連下四分，最終以逆轉之姿搶下晉級門票，下一戰將與第五種子捷克佩絲克（Kveta Peschke）與荷蘭選手庫爾霍夫（Wesley Koolhof）組合爭決賽門票。

詹詠然（左）與搭擋多帝吉。圖／劉雪貞提供
詹詠然（左）與搭擋多帝吉。圖／劉雪貞提供
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詹詠然（左）與搭擋多帝吉。圖／劉雪貞提供
詹詠然（左）與搭擋多帝吉。圖／劉雪貞提供
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詹詠然法網謝淑薇
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