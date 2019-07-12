親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

脫黨伏筆？郭台銘向韓國瑜最後喊話「就算大哥拜託你」

運動筆記PUMA Hybrid Astro 迷你接力賽！輸了要穿OXOX！？第34回薩羅馬湖超馬。初50K完賽紀錄
健行筆記2019/06/29 一日桃山喀拉業［日本百名山］近畿屋頂⋯ 大台ヶ原山！
NBA2019夏季聯賽- 勇士 vs. 金塊 (7月11日)2019夏季聯賽- 公鹿 vs. 中國 (7月11日)

東南亞運動會近菲國耶誕假期 馬尼拉恐塞爆

2019-07-12 01:15中央社 馬尼拉11日專電

今年東南亞運動會舉辦期間接近菲國耶誕假期，道路塞車情形可能比平日更嚴重。為此，主辦單位將安排選手住在鄰近場館處，盼將塞車影響降到最低。

2019年東南亞運動會主辦國為菲律賓，賽事將於11月30日開幕，進行到12月11日。

東南亞運動會11個成員國今天在馬尼拉召開第2次代表團團長（CDM）會議，並於晚上舉行記者會，由組委會營運長（COO）蘇薩拉（Ramon Suzara）和11國代表團團長回答媒體提問。

針對運動會籌備進度以及今年正式比賽項目達56項，是否項目過多，蘇薩拉表示，籌備工作正按步就班進行，東南亞運動會聯合會已通過比賽項目，組委會將努力讓所有賽事順利進行。

蘇薩拉說，今年運動會在馬尼拉有16個場館，在蘇比克灣也有臨時場館正在興建中，預計在9月底和10月底陸續完工。

記者也問到，菲律賓是「全球慶祝耶誕節時間最長的國家」往年接近耶誕假期時，馬尼拉交通堵塞情形都非常可怕，但今年運動會有不少項目在馬尼拉舉辦，組委會如何因應塞車情形。

蘇薩拉說，由於馬尼拉都會區場館具國際水準，包括籃球、排球等重點項目都會在馬尼拉都會區舉辦，其他部分賽事會在克拉克（Clark）舉辦，至於所有水上項目，都會在蘇比克灣進行。

他指出，因應耶誕假期前交通，組委會除了安排接駁車載送所有選手和賽事相關人員，也會為選手訂鄰近場館的住宿地點，希望將塞車影響降到最低。

另外，馬來西亞代表團團長祖卡奈（Datuk MegatZulkarnain）說，看到目前籌備進度，他個人相當開心，唯一略有疑慮之處在於清真（Halal）食品準備工作，因為在穆斯林國家，清真食品不只是沒有豬肉，而是整個烹調過程都必須合乎規範。

他表示，運動會籌備期間，若在清真食品準備上遇到任何問題，馬來西亞願意提供協助。

亞運
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

羽球／地主雙保險拚金！ 聽障世錦賽13日台北開戰

2019-07-11 17:20

足球／性別即政治：女子世界盃足球賽的時代精神

2019-07-11 10:32

女壘／中華隊力拚東京奧運門票 9月資格賽分組出爐

2019-07-10 23:18

影／以為要贏了！長跑選手「犯大忌」痛失第一名

2019-07-10 15:50

金廈泳渡暨搶灘料羅灣海上長泳 周末盛大登場

2019-07-10 15:10

富邦人壽力挺松山盃國際籃球邀請賽 為台灣籃壇打造夏日盛宴舞台 最強高中生出爐！日本福岡第一高校奪冠

2019-07-09 08:00

熱門文章

撞球／「愛國者飛彈」張皓評 顱內出血辭世

2019-07-11 20:39

NBA／安東尼難回NBA？ 畢拉普斯：他太看重得分數據

2019-07-11 12:56

NBA／快艇宣布雷納德與喬治簽約 補強戰力爭霸

2019-07-11 06:17

NBA／年收入排行榜 詹姆斯、柯瑞傲視群雄

2019-07-11 18:28

溫網／費德勒、納達爾雙雙晉級 準決賽對陣精彩可期

2019-07-11 03:30

溫網／第40度對決費德勒 納達爾：感到興奮

2019-07-11 08:48

中職／劉基鴻風光披龍袍 還有高中大物更受矚目

2019-07-11 07:00

NBA／雷納德轉戰快艇 暴龍前隊友：期待對決

2019-07-11 15:23

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top