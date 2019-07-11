溫網／直落2退烏克蘭美女 哈蕾普首闖決賽

2019-07-11 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



哈蕾普直落2擊敗烏克蘭美女史維托莉娜，闖進溫布頓女單決賽。美聯社 分享 facebook

烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina）雖克服本季纏身的膝傷問題，今年溫布頓首度打進大滿貫4強，今天卻無法再推進個人最佳成績，1：6、3：6不敵羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep），錯失站上決賽機會。

哈蕾普是大會第7種子，史維托莉娜排第8種子，過往兩人曾8度碰頭、勝場各半。

史維托莉娜過往大滿貫最佳戰績是澳網和法網的8強，溫布頓最佳是2017年打進第四輪，今年雖寫突破，今天首盤卻一路受到哈蕾普壓制，雖5度瓦解前球后盤末點，但哈蕾普仍把握住第6個機會，6：1先下一城。

第二盤兩人前6個發球局都各自保發，哈蕾普第7局再度破發成功，接續保發取得5：3領先；第9局哈蕾普再取得40：15的賽末點優勢，第一個機會雖回球掛網，但第2次機會就逼出對手回球失誤，連拿4局駛進決賽。

哈蕾普去年法網收穫生涯首座大滿貫金盃，世界排名一度登上首位，但去年溫布頓第3輪止步，美網更是首輪出局，溫布頓成她法網捧冠後首度重回大滿貫4強；她2014年也曾闖草地大滿貫4強，今天再寫突破，生涯第5度闖大滿貫決賽，最終戰將和美國名將小威廉絲（Serena Williams）和捷克好手史翠可娃（Barbora Strycova）的勝家搶冠。