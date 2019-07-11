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撞球／「愛國者飛彈」張皓評 顱內出血辭世

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撞球／「愛國者飛彈」張皓評 顱內出血辭世

2019-07-11 20:39聯合報 記者曾思儒╱即時報導

台灣撞球好手「愛國者飛彈」張皓評，前天在家浴室跌倒撞到腦部，顱內出血昏迷，今天下...
台灣撞球好手「愛國者飛彈」張皓評，前天在家浴室跌倒撞到腦部，顱內出血昏迷，今天下午辭世，享年51歲。 報系資料照／記者陳明正攝影
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台灣撞球好手「愛國者飛彈」張皓評，前天在家浴室跌倒撞到腦部，顱內出血昏迷，今天下午辭世，享年51歲。

中華撞球總會創會會長涂永輝證實憾事，他表示兩天前張皓評出意外後，臉書上就看到消息，今天下午離開人世。

57年次的張皓評，和「冷面殺手」趙豐邦是同期好手，國際賽成績亮眼，除1998年曼谷亞運摘下男子8號球雙打金牌，也曾在大阪公開賽兩度奪冠，外號「愛國者飛彈」就是1994年一路擊敗國外選手奪冠而來；他2000年男子職業撞球大滿貫也獲得季軍，退役後曾前往大陸經商。

愛國者亞運
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