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羽球／地主雙保險拚金！ 聽障世錦賽13日台北開戰

2019-07-11 17:20聯合報 記者曾思儒╱即時報導

第5屆世界聽障羽球錦標賽暨第2屆世界聽障青年羽球錦標賽今天進行賽前記者會。圖／中...
第5屆世界聽障羽球錦標賽暨第2屆世界聽障青年羽球錦標賽今天進行賽前記者會。圖／中華聽障者體育運動協會提供
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第5屆世界聽障羽球錦標賽暨第2屆世界聽障青年羽球錦標賽今年落腳台北，13日到22日將在台北體育館開戰，今天中華聽障羽球隊舉行授旗典禮外，期待將冠軍留在台灣。

本屆中華隊陣容堅強，由上屆女子單打金牌沈彥汝、聽奧金牌女將范榮玉領銜；沈彥汝在今年6月於全國羽球排名賽摘下第3名，成為台灣羽壇首位晉升甲組的聽障選手，范榮玉則是台灣目前唯一雙獲世錦賽及聽奧單打金牌的選手，二人成奪金雙保險。

世青賽部分，中華隊陣容也不遑多讓，年僅13歲的選手林頤是本屆中華隊最年輕的選手，首次入選國家隊就能「回家比賽」，對自己有很大期許；鄭成鼎則是橫跨青年組和公開組，可見深厚實力。

今天中華隊由體育署副署長林哲宏授旗，他表示，這是台北市繼2009年聽障奧運後，相隔10年再度舉辦大型聽障運動賽事，別具意義，歡迎民眾踴躍到場共襄盛舉。

台北市體育局局長李再立指出，2009年聽障奧運揭開了2017台北世大運的序幕，也因為世大運的成功，讓台北市有機會再次舉辦世界級的運動賽事；他也歡迎選手們在比賽之餘能到台北各地觀光，建立更多的民間交流。

提前來台備戰的烏克蘭聽障羽球隊，今天就一同出席記者會，明天大會還將舉行開幕典禮，正式賽程13日由青年組選手率先登場。

中華聽障羽球隊今天舉行第5屆世界聽障羽球錦標賽暨第2屆世界聽障青年羽球錦標賽授旗...
中華聽障羽球隊今天舉行第5屆世界聽障羽球錦標賽暨第2屆世界聽障青年羽球錦標賽授旗典禮。圖／中華聽障者體育運動協會提供
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