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溫網／第40度費納對決 納達爾：感到興奮

2019-07-11 08:48聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019年溫布頓網球錦標賽男單最終四強出爐，塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）將交手西班牙巴提斯塔•艾格特（Roberto Bautista Agut），而籤表下半部則要上演第40度的「費納對決」。

溫網昨天晚間進行四場男單八強賽，同在籤表下半部的第二種子費德勒Roger Federer）與第三種子的納達爾（Rafael Nadal ）先後出賽，前者以4：6、6：1、6：4、6：4擊敗日本「網球王子」錦織圭，也收下生涯在溫網單打的第100勝。

「在獲勝的那一刻，我並沒有意識到這是第100場勝利，直到賽後我在幫球迷簽名時，那位球迷對我說到這個才意識到，寫下生涯里程碑總是很令人開心。」賽後費德勒説。

率先晉級四強後，費德勒等待納達爾與美國好手奎瑞（Sam Querrey）之間的勝方，最終納達爾耗時2小時7分鐘以7：5、6：2、6：2闖關成功，四強賽將碰到老對手費德勒，展開生涯第40度的「費納對決」，這也是兩人時隔11年再度在溫網交手。

「首先，回到四強賽是一種很棒的感覺。」納達爾順利挺進四強後說，「我很高興我們能在八強賽成功過關，現在對上費德勒總是一個特殊的情況，我很高興11年後能再回到這裡與他交手，這對我來說意義重大，對他來說也可能是這樣。」

談到再度與亦敵亦友的費德勒對決，納達爾說：「我對這場比賽感到很興奮，很高興還有機會再次對戰。每打一場比賽就少了一次機會，但我們現在還在這裡，明天之後我們還有另一次機會。如果我想要闖進決賽，我必須要竭盡所能，我知道他在這裡打的很好、感覺很舒服，但我也是。」兩場男單四強賽將在12日進行。

費德勒納達爾Roger Federer

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