金廈泳渡暨搶灘料羅灣海上長泳 周末盛大登場

2019-07-10 15:10 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



去年金廈泳渡比賽。 主辦單位提供 分享 facebook

2019搶灘料羅灣第17屆金門海上長泳將於今年7月13日星期六登場，緊接著將於次日（7月14日）舉行金廈海域泳渡全球華人接力公開賽，金門縣政府已歷經數次協調會、邀集各相關單位研商演練及海上勘查，確保金廈泳渡及搶灘料羅灣海上長泳活動順利圓滿完成。

據預測氣候方面風力約3-4級，海溫約28.5-30.5度，浪高約0.5-1.2米，風向是西南風，區域內漲退潮流速約為80-90(cm/s)，因今年是由小金門雙口游向廈門椰風寨，配合潮水流向及風向，將有利選手創佳績。

7月12日18時為歡迎兩岸四地選手將於金門風獅爺商店街舉辦選手之夜並對贊助企業頒發感謝牌。

每年在活動前會舉辦國際海域與運動學術研討會，2019年將於7月13日上午10點在金門大學正式舉行，由兩岸四地各校學者發表專題及學生論文發表，期能讓金門再提升多元的學術地位。

搶灘料羅灣-金門海上長泳活動今年為第17屆，打破以往以暢游交流為主，增設競賽A、B組以晶片計時，提供總獎金新台幣24萬元整；將於7月13日上午7時30分於料羅灣海域舉行開幕典禮，接著於上午8時陸續鳴槍下水，游泳距離為2400公尺，旨在為推展游泳運動、培訓游泳選手、開拓水上活動、擴展運動觀光旅遊，活絡本縣整體經濟效益。

金廈泳渡始於2009年開辦，今（2019）年為第10屆，活動效益著重於推動兩岸運動觀光，並透過辦理此項活動結合金廈間的交流，運用兩岸特殊的地理位置，提升金廈兩地知名度與國際化。

金廈泳渡將於7月14日上午8時10分假金門烈嶼雙口海灘舉行，200名兩岸四地泳將將於8時30分準時鳴槍開賽下水出發，賽程距離約七公里，由廈門椰風寨救生指揮中心海灘上岸，預估第一名泳渡選手於十時零分左右抵達終點線。參加者獎勵總金額人民幣30萬元（男子A組總金額10萬、男子B組總金額10萬，女子組總金額10萬），台灣的卓承齊、卓沛齊去年以1小時30分07秒贏得男子組冠軍，今年也再次前來衛冕，大陸方面也有三組曾獲多屆泳渡冠軍的孫大革、尹墨林及劉博、權柯等強將挑戰今年金廈泳渡，2018女子組冠軍大陸朱嘉銘選手正在韓國光州參加世錦賽無法前來衛冕。