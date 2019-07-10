溫網／「別把我當傻瓜！」 英國一姊槓上記者

2019-07-10 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



孔塔。 歐新社 分享 facebook 首盤取得4：1領先，英國「一姊」孔塔昨天深夜的溫布頓女單8強賽卻遭捷克對手史翠卡娃（Barbora Strycova）逆轉，以6：7（5：7）、1：6讓出4強門票後，她賽後記者會還和記者槓上，稱記者提問方式十分不尊重自己。

世界排名18的孔塔，8強賽出現34次非受迫性失誤，只花1小時又37分鐘就遭世界排名54的史翠可娃淘汰。記者會上有媒體詢問，孔塔是否有檢視自己在一些重要時刻的表現，「因為都在說對手表現非常好，但很多關鍵分妳可以做得更好。」

孔塔這時反問：「這是你專業網球的觀點嗎？」該名記者回應，相信所有看了這場比賽的觀眾都有類似看法，孔塔就有些動怒，指提問方式不需要用那麼「嚴厲的方式」。

「我認為我很敞開心房說出我的想法，如果你們不想接受那樣的答案，或是不同意，沒關係，但我還是相信我的比賽和方式，但對這問題我沒什麼好說了。」孔塔說。

兩人的針鋒相對還沒結束，該名記者再回應，他希望這場比賽能成為孔塔追尋第一座大滿貫的學習經驗，但話還沒說完就被打斷。

「拜託，別當我傻瓜，你提問的方式就是如此。」孔塔認為自己不受到尊重，「我是職業球員，今天盡了全力，就是這樣。」

28歲孔塔過往大滿貫最佳成績是2016年澳網和2017年溫布頓的4強，今年法網她再打進4強卻敗給青少女對手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），溫布頓也沒能終結地主女將超過40年的冠軍荒。