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溫網／搭檔單日兩勝 謝淑薇女雙晉8喊難以置信

2019-07-10 07:52聯合報 記者曾思儒╱即時報導

謝淑薇在女雙的33歲捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），今年在溫布頓締造個人紀錄，在單打8強賽以直落二拍下英國最後希望孔塔（Johanna Konta），休息後又在女雙賽上陣，同樣是連勝兩盤晉級8強，讓謝淑薇大喊搭檔的表現「難以置信」。

台捷組合是大會第三種子，前進溫布頓前本季已打下三座冠軍，包括伯明罕的草地金盃，轉戰倫敦也連戰皆捷，今天凌晨只花1小時又12分鐘就以6：3、6：4解決15種子的羅馬尼亞搭檔貝古（Irina-Camelia Begu）／妮可拉絲克（Monica Niculescu），前進8強，追平史翠卡娃在2013年的個人最佳溫網成績。

女單排19種子的史翠可娃，先在單打8強賽在中央球場以7：6（7：5）、 6：1力退孔塔，更是生涯首度晉級大滿貫4強；成為唯一女單、女雙持續挺進的選手，她在女單4強將對決美國前球后小威廉絲（Serena Williams）。

台捷組合將在台灣時間今晚約7時30分挑戰8強賽，對手是昨天拍下詹家姊妹詹詠然／詹皓晴的第6種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），被安排在第2球場的第2戰。

至於昨天在女雙第三輪止步的詹詠然，今天要和克羅埃西亞搭檔多帝吉（Ivan Dodig）延續法網完成連霸的連勝，台克搭檔將在第3球場與排在11種子的法國羅傑‧瓦瑟蘭（Edouard Roger-Vasselin）／斯洛維尼亞克蕾派琪（Andreja Klepac）搶8強門票，約台灣時間今晚10點開戰。

台灣小將葛藍喬安娜在青少年女單首輪出局後，今天將在女雙迎接首輪賽程。

小威廉絲謝淑薇詹詠然
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