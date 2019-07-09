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富邦人壽力挺松山盃國際籃球邀請賽 為台灣籃壇打造夏日盛宴舞台 最強高中生出爐！日本福岡第一高校奪冠

2019-07-09 08:00聯合線上 文／陳慧文

萬眾矚目的高中版瓊斯盃─「2019松山盃國際籃球邀請賽」於7/5圓滿落幕，今年參賽隊伍囊括台、日、美、馬來西亞四國八支頂尖球隊，賽事期間每日有上千人次湧入臺北體育館為支持隊伍打氣，經過連續五天精彩賽事，由日本福岡第一隊脫穎而出取得全勝戰績，勇奪本屆冠軍殊榮！另連續三年贊助此賽事的富邦人壽，持續設立「最佳五人」、「各隊最佳鬥士」獎項，以激勵年輕球員在追求最高榮耀的過程中，勇於接受挑戰、敢拚敢夢，展現無所畏懼的鬥牛精神。

「2019松山盃國際籃球邀請賽」圓滿落幕。 圖／富邦人壽 提供
「2019松山盃國際籃球邀請賽」圓滿落幕。 圖／富邦人壽 提供
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富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽長期關注台灣籃球運動發展，從國高中學生籃球、大專UBA與系際盃，將學生賽事贊助延伸至SBL富邦勇士隊，從下而上深耕籃球運動，更期許透過國際賽舉辦，讓年輕球員與國際籃壇接軌，推升國內高中球員競爭力，藉由交流競技過程，立下更高挑戰目標，登上國際更高階的圓夢舞台。

松山高中張志豪突破上籃，展現驚人的進攻火力。 圖／富邦人壽 提供
松山高中張志豪突破上籃，展現驚人的進攻火力。 圖／富邦人壽 提供
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六度領軍松山高中奪得HBL冠軍的黃萬隆總教練表示，感謝富邦人壽持續力挺，共同提升賽事規模與強度，此賽事已成為國際各界高中冠軍隊伍關注並期待的夏日重要賽事，成功把台灣高中籃球推向國際。

富邦人壽公關廣宣部陳姿瑛部長頒發「最佳五人」、「各隊最佳鬥士」獎項。 圖／富邦人...
富邦人壽公關廣宣部陳姿瑛部長頒發「最佳五人」、「各隊最佳鬥士」獎項。 圖／富邦人壽 提供
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5天28場熱血賽事不間斷 松山盃國際籃球邀請賽最新霸主誕生

本屆8支參賽隊伍臥虎藏龍，台灣共四隊參加，分別是今年HBL冠軍得主能仁家商、寫下史上最多6屆HBL冠軍紀錄的松山高中，以及高雄137聯隊、國體大為班底的JUMPMAN大學新秀隊。外隊部分則有來自日本的2018年WINTER CUP冠軍福岡第一高校、2017年WINTER CUP冠軍明成高校，以及2018 WCAL(West Catholic Athletic League)冠軍隊美國聖依納爵高中，首次參加的馬來西亞柔佛州代表隊更從州內10縣市中挑選出實力堅強的球員組成明星隊。在各隊如此強大的卡司下，每場對戰堪稱是「冠軍對上冠軍」的殊死戰，場場無冷場，熱血爆棚。

今年冠軍由日本隊拿下，綜觀福岡第一隊賽事表現，不僅全隊展現極佳默契，其中福岡第一控球後衛河村勇輝表現亮眼成獲勝關鍵，不斷切入引線及傳球助攻等精彩表現，帶領球隊取得此屆盃賽冠軍。此外獲得亞軍的明成高校隊6戰1敗的雄厚實力，緊咬對手，數度追平比分，實力超群；另季、殿軍則分別由國內兩支勁旅JUMPMAN大學新秀隊、松山高中奪下，球員場上不放棄的奮戰拚搏，更完美詮釋「不到最後，不認輸」籃球魂精神！八組勁旅透過緊鑼密鼓的賽事相互交流，切磋球技，不僅開拓彼此的視野，更為球迷帶來難以忘懷的經典賽事。

本屆賽事口號為「幹大事!」許多球員在此賽事中皆表現出突破自我的超殺成績!為鼓勵年輕球員展現出最好一面，富邦人壽公關廣宣部陳姿瑛部長出席頒發「最佳五人」、「各隊最佳鬥士」獎項，並表示此賽事不僅讓國際籃壇看見台灣，更讓國內學子有機會在自己的主場發熱發光，在眾多球迷面前突破自我展現最強實力。入選「最佳五人」的有聖伊納爵高中Kourosh Kahn-Adle、松山高中尹麒綸、福岡第一高校Kubema Joseph Steve、福岡第一高校河村勇輝、明成高校山崎一涉。其中冠軍隊福岡第一高校河村勇輝擁有絕佳傳球視野，全場飛奔穿針引線，為日本隊贏球最大功臣。東道主松山高中新任隊長尹麒綸，一場對位到「八村壘二世」稱號的明成山崎一涉，展現驚人的求勝意志，令人印象深刻。而山崎一涉獲選富邦人壽「各隊最佳鬥士」之一，頗有學長八村壘之風，高度侵略性的進攻節奏，成為隊上的重砲火力、進攻發動機。

富邦人壽推廣籃球運動 全年熱潮一波接一波

享受籃球熱潮不僅是無國界、無極限，富邦人壽除了贊助此賽事外，更全年度持續投入，包括3月「富邦UBA大專聯賽」、10月「富邦人壽勇士系際冠軍盃」等各層級賽事，讓全民一起動起來，樂享健康活力生活。

「2019松山盃國際籃球邀請賽」─ 「最佳五人」、「各隊最佳鬥士」得獎名單

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