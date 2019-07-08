女足世界盃／本屆最佳門將 范維南達爾撐起荷蘭防線

2019-07-08 18:17 世界日報 記者 世界日報 記者 廖廷儀 ╱綜合報導



本屆最佳門將，范維南達爾撐起荷蘭防線。 美聯社 分享 facebook

荷蘭隊能走到女足世界杯決賽，除了自身實力，隊長范維南達爾(Sari van Veenendaal)功不可沒。她在場內外都提供領導能力，更不用說她出色的防守，在決賽中屢屢擋下美國隊的凶猛砲火，當選本屆世界杯最佳門將實至名歸。

在三場女足世界杯小組賽中，范維南達爾只失兩球，幫助荷蘭隊三戰全勝晉級；到了淘汰賽階段，范維南達爾表現更是出色，對日本隊失一球，對義大利與瑞典都送上完封。

在決賽對戰美國隊，荷蘭隊後防本來就不算特別好，美國隊掌握大部分攻勢，荷蘭隊門前險象環生，若非范維南達爾的發揮，最後比數恐怕不會只是2：0。

本屆最佳門將，范維南達爾撐起荷蘭防線。 路透社 分享 facebook

范維南達爾今年29歲，身高五呎九，以門將來說並不算特別高，但她憑著手長與靈敏反應，加上多年經驗累積，造就她今天的成就，在本屆賽事多次上演飛撲救球。

上屆世界杯荷蘭對中國的比賽中，是范維南達爾首次在世界杯先發，中國隊全場共有27次射門，包括10次射正，范維南達爾力拚全場，只被攻入一球。

不過，其實直到今年女足世界杯開打前，荷蘭隊都不確定范維南達爾會是首發門將，主帥威格曼(Sarina Wiegman)直到最後才決定讓范維南達爾出馬，取代曾為國家隊出賽超過100場的33歲老將格茲(Loes Geurts)。這個決定當時充滿爭議，但現在證明威格曼作出了正確的選擇。