女足世界盃／上屆還輸中國 荷蘭4年後變身強隊

2019-07-08 18:23 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



荷蘭隊四年前都還不是中國隊的對手，如今已晉升歐洲勁旅，獲得亞軍，進步神速。 美聯社 分享 facebook

碰上強國美國隊， 人口稀少的荷蘭隊7日可說是雖敗猶榮，也不需要垂頭喪氣。要知道，荷蘭隊四年前都還不是中國隊的對手，如今已晉升歐洲勁旅，獲得亞軍，進步神速。

這支獲得世界杯亞軍的荷蘭隊，是第二次在世界杯亮相，也是第一次有資格爭奪冠軍。目前的首發11人中，有七名球員在四年前世界杯敗給中國隊比賽的首發名單上。那場中國隊以1：0獲勝的比賽中，勝負並非運氣，而是中國隊實力真的高出一籌，不僅以60%的控球率掌控比賽，射門次數更是27：8的懸殊差距，而那次荷蘭隊才第一次參加女足世界杯。

「確實，我記得四年前與中國隊的比賽，」29歲的荷蘭中場核心斯皮策(Sherida Spitse)說，「我們能進步，一方面是因為苦練，一方面是我們長期一起訓練學習，從過去的失誤中發現問題，注意需要改進的細節，與隊友要多交流，這些都是我們進步的關鍵所在」。

「我們善於向優秀的對手學習，」荷蘭隊主力門將范維南達爾(Sari van Veenendaal)說，「我們充分利用過去四年時間來磨練，我們國家隊很多球員目前都在歐洲優秀球隊踢球，隨著女足職業聯賽水平的提升，大家都獲得了穩定的鍛鍊機會。」

目前荷蘭隊主力首發球員中，有四名來自於英超阿森納，一名來自於法甲里昂，兩名來自於西甲巴塞隆納。正是有了這一批球員，荷蘭隊在2017年的女足歐洲杯爆冷奪得冠軍，是隊史首次國際大賽冠軍，如今更獲得女足世界杯亞軍。

荷蘭隊主教練威格曼(Sarina Wiegman)即將年滿50歲，曾經於1989年應美國國家隊教練杜藍斯(Albert Anson Dorrance)的邀請，短暫效力於北卡羅萊納大學，和美國隊主力罕姆(Mia Hamm)和利莉(Kristine Lilly)成為隊友。2017年1月13日，威格曼真除荷蘭國家隊代理教練職務後，就於同年8月6日率領「橙獅兵團」首次捧回歐洲冠軍杯。