女足世界盃／女足受追捧 可望擴大規模變32隊

2019-07-08 18:16 世界日報 體育新聞組╱綜合7日電



由於2019年女足世界杯成功舉辦，國際足聯正在考慮擴大世界杯的規模，2023年女足世界杯的參賽隊伍可能擴大到32支，並將獎金增加一倍。 美聯社 分享 facebook

2019法國女足世界杯7日落幕，國際足聯主席因凡蒂諾(Gianni Infantino)在季軍頒獎禮中表示，由於2019年女足世界杯成功舉辦，國際足聯正在考慮擴大世界杯的規模，2023年女足世界杯的參賽隊伍可能擴大到32支，並將獎金增加一倍。

由37名成員組成的國際足聯理事會將於明年3月投票選出2023年世界杯的主辦國。目前已有九個國家對申辦感興趣，包括最近舉辦過男足世界杯的巴西和南非。此外，阿根廷、澳洲、玻利維亞、哥倫比亞、日本、紐西蘭和南韓也有望成為下一屆女足世界杯的主辦國。

但因凡蒂諾表示，為了容納更多的女足球隊參賽，這一進程可能需要重新啟動。

他說：「如果我們想要在2023年擁有32支球隊，我們就需要更快地採取行動。我們將把它作為一個緊急事項來討論，看看我們是否已經決定增加2023年世界杯的參賽名額。在這種情況下，我們應該重新開放申辦程序，讓準備申辦24支球隊世界杯的國家有機會重新組織或共同申辦。」

在女足世界杯短暫的歷史中，已經有過擴張。這項賽事從1991年的12支隊伍開始，到1999年的16支隊伍，再發展到2015年的24支隊伍參賽。世界杯擴軍對於女足發展固然會有推動作用，但過快的擴容也讓世界杯難逃注水嫌疑。

本屆法國世界杯是受關注程度最高的一屆女足世界杯，個別場次的收視率甚至超過了男足高級別的賽事。女足世界杯在比賽質量、影響力以及包裝上和之前幾屆相比都取得了長足的進步。

因凡蒂諾表示，2019年世界杯的成功，證明了人們對未來更大賽事的渴望。

他也建議提高未來女足世界杯的獎金。2019年女足世界杯的獎金已經翻了一番，達3000萬美元，但下一屆女足世界杯的獎金將增至6000萬美元。不過這與男足還是有不小差距：2018年俄羅斯男足世界杯的總資金為4億美元，冠軍法國隊就獲得了3800萬美元。

因凡蒂諾還提議從2020年開始舉辦女足俱樂部世界杯，理由是需要在國內發展女足運動，這將逐漸滲透到國際比賽中。

他說，「我提議盡快為女性舉辦一次俱樂部世界杯。真正的俱樂部世界杯。只有發展俱樂部足球，我們才能發展國家隊的足球。它可以每年踢一次，讓全世界的俱樂部都能看到。俱樂部將在女子足球上投入更多資金，以在世界舞台上大放異彩」。