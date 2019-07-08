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LPGA／刺莓溪菁英賽奪冠 馮珊珊：當爸媽生日禮物

2019-07-08 16:12聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

大陸高球好手馮珊珊以四輪總桿數259（-29）桿、一桿之差擊敗泰國好手茱塔努岡（...
大陸高球好手馮珊珊以四輪總桿數259（-29）桿、一桿之差擊敗泰國好手茱塔努岡（Ariya Jutanugarn），奪下本季首冠且是生涯LPGA第十冠。 美聯社
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LPGA刺莓溪菁英賽前三輪打完出現4人並列領先的激烈局面，今天最終輪決賽，大陸高球好手馮珊珊以四輪總桿數259（-29）桿、一桿之差擊敗泰國好手茱塔努岡（Ariya Jutanugarn），奪下本季首冠且是生涯LPGA第十冠。

這次來到刺莓溪菁英賽，各國女將都展現抓鳥功力，前三輪打完馮珊珊、南韓好手朴城炫、韓裔美籍的趙善熙（Tiffany Joh）及茱塔努岡同以196（-20）桿並列領先。

最終輪馮珊珊在第3洞就成功抓下小鳥，並從第5洞起連續抓下4隻小鳥，轉場後她仍然表現出色，再抓下4隻小鳥，以63（-9）桿無失誤的完美表現繳卡，最終以1桿之差驚險奪冠，並抱回30萬美元的冠軍獎金。

「當我走上最後一洞果嶺時，我看到許多觀眾看起來已經準備慶祝了，我心想『也許我已經贏了。』但當我看到領先榜時，才看到有兩人並列領先，我必須要抓下小鳥才能獲勝。」馮珊珊說。

曾登上世界球后位置的馮珊珊，上一次嘗到勝利滋味已是2017年8月的藍灣名人賽，2018年最佳成績3度並列第3，今年參加的前14場比賽中，有3場比賽沒能闖過晉級線、遭到淘汰，最佳成績僅並列第4。

馮珊珊表示，過去一年自己為了追求距離，失去了對球的控制力，不過上周感覺自己找回精準的鐵桿感覺，而這場勝利也助她找回自信，同時下周也剛好是她父母親的生日，「下周是我爸媽的生日，我也要提前把這個冠軍送給他們，當作生日禮物。」

馮珊珊茱塔努岡LPGA
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