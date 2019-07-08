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女足世界盃／獎金+代言 美國奪冠名利雙收

2019-07-08 18:27世界日報 編譯陳韻涵╱綜合7日電

美國女足在世界盃奪冠，預期獎金與代言合約將讓球員名利雙收。 美聯社
美國女足在世界盃奪冠，預期獎金與代言合約將讓球員名利雙收。 美聯社
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美國隊成功衛冕2019女足世界杯，球員可望豐收25萬元既定獎金，另外還有額外獎金和代言合約。

贏得世界杯的價值究竟有多少，一方面難以計算，評論員無法攻訐的成就不在話下，多年來的努力、準備和付出獲得肯定；十多名國家女足代表隊球員2015年早已嘗過勝利滋味，如今再享勝利榮耀。

美國女足今年打贏荷蘭的勝利價值也可用冷靜的數學計算，嚴格來說，符合世界杯競賽資格的球員可獲得25萬元獎金，決賽名單選手將可根據隊上與足聯的協議獲得獎金配額，另有國際足總(FIFA)今年稍早公布的獎金。

整體而言，球員可獲得合格與名單獎金、勝利獎金、參加勝利巡迴賽，並與廠商簽約代言。

10月獲選出賽世界杯的每位合格球員將獲取3萬7500元獎金，出賽人員可額外獲得3萬7500元，意即部分球員在上月於法國比賽前就有7萬5000元入袋。

FIFA付400萬元給女足冠軍，亞軍則有260萬元，這筆錢直接撥給獲勝聯盟。

美國足聯會直接把款項撥給得勝球員，今年每位球員可分得11萬元到12萬元不等。

冠軍球隊將會舉辦四場勝利巡迴賽，每位參賽球員可獲得至少6萬元；聯盟有權決定是否加賽，球員出賽每場可望賺進1萬5000元。

這樣的冠軍價值約是每位球員25萬元，這還不包括出席合約、排名獎金，以及各別球員與運動品牌等廠商的代言費。

在女足磋商薪水、獎金和工作條件時，也開拓了過去數十年未開發的行銷領域。

2017年修改合約前，女足只有兩份授權協議，分別是FIFA電玩遊戲「藝電運動」(EA Sports)和帕尼尼卡牌(Panini)，如今至少有25份合約，產品包括T恤、襪子、公仔和遊戲等。

美國女足執行董事貝卡‧魯斯(Becca Roux)說：「我們把餅做大是重點，這從來不是零和賽局。」

FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)5日在世界杯球賽尾聲記者會上，對於部分主要國家的轉播收視率和到球場支持的球迷數量感到振奮，表示將在2023年賽事開始前，建議提高一倍的獎金。

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