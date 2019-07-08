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女足世界盃／美國衛冕後 觀眾喊男女足同工同酬

2019-07-08 13:57台灣醒報 台北報導

據《CBS新聞網》報導，女足世界盃決賽一結束後，全場觀眾更傳出「女足要與男足同工...
據《CBS新聞網》報導，女足世界盃決賽一結束後，全場觀眾更傳出「女足要與男足同工同酬」的口號聲。 美聯社
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女足世界盃落幕，衛冕軍美國以女王之姿再奪魁！

世界女足球壇霸主美國隊於週日晚間的決賽碾壓對手，全場控球率高達6成，以王牌摩根和金靴獎得主拉皮諾為首壓著荷蘭打，最終以2:0完成衛冕，奪下隊史第4冠。而決賽之後體育館也傳出高喊「女足與男足同工同酬」的口號，但現實是除了美國女足外，女足商業價值與收視率都不高，增加收益難度高。

美國女足統治球壇

根據《英國廣播公司》報導，女足世界盃決賽於週日深夜開打，美國隊上半場開始就掌握著球賽節奏，唯屢攻不下，在第60分鐘才靠著王牌摩根在禁區贏得點球機會，由金靴獎得主拉皮諾罰進，10分鐘後再由拉維兒進球、擴大比分差距，最終美國以2:0完成衛冕，也是隊史第4度奪冠，是目前女足世界盃冠軍次數保持人，堪稱女足無庸置疑的當代女王。

觀兩隊陣容，美國隊依舊以王牌前鋒摩根和拉皮諾領軍，其他進攻好手也都30多歲，未來勢必隨著年齡退化；至於荷蘭，單場比賽中場全體慘遭美國中場絞殺，球根本傳不太到前方，但年僅22歲的超級前鋒米德瑪把握住幾次機會，甚至一度上演一人擺脫五人防守的戲碼，成為荷蘭的進攻亮點，荷蘭若能把失利當做經驗持續成長，下一屆的米德瑪搭配中場范德東克很值得期待。

涉及場外議題

此外，這場女足決賽也涉及其他議題，拉皮諾在淘汰賽階段時場上做出NFL選手卡普尼克的動作，透過「不演唱國歌」聲援反對種族歧視，而此舉正好是總統川普曾經痛批過的「不愛國」行為，當時拉皮諾就說過「奪冠也絕不進白宮」，川普也回應口水戰表示「贏球再來說話」，而如今拉皮諾的確做到率領球隊奪冠，雙方未來互動耐人尋味。

據《CBS新聞網》報導，決賽一結束後，全場觀眾更傳出「女足要與男足同工同酬」的口號聲，就拿世足賽官方發的冠軍獎金來看，女足僅有3000萬美元、而去年奪冠的法國男足則拿了4億美元。

這也是足壇難以改變的現況，除了美國女足發展完善以外，女足整體商業價值都不比男足，不過，拉皮諾和摩根都認為，至少要表達出對這個不公平制度的看法，否則女足的關注度也僅存於短期的大比賽。對此，男足工會也表態支持女足爭取同工同酬。

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