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女足世界盃／美國退荷蘭寫連霸 隊長囊括兩大獎

2019-07-08 11:46聯合報 記者曾思儒╱即時報導

美國女足隊隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）成為今年女足世界盃最大贏家，包...
美國女足隊隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）成為今年女足世界盃最大贏家，包辦金靴獎和最佳球員。 美聯社
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美國女足隊隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）成為今年女足世界盃最大贏家，她冠軍戰61分鐘把握罰球機會，為美國取得領先，最終球隊不但以2：0擊敗首闖最終戰的荷蘭隊、完成連霸和隊史第4冠，拉皮諾還包辦金靴獎和最佳球員。

拉皮諾已連續3屆隨隊闖進女足世界盃最終戰，僅是賽史第2人，冠軍戰的踢罰進球更是女足世界盃最中戰首位靠罰球破網的球員，同時以34歲又2天締造最年長進球紀錄。

4年一度的女足世界盃，台灣時間今天凌晨在法國里昂落幕，單屆賽事累積6顆進球的拉皮諾說：「我們團隊的成員都投入大量訓練，知道這些就讓人難以置信了，而我們所有朋友和家人都齊聚這裡，這也很不真實。」

美國隊在女足世界盃成功2連霸。 美聯社
美國隊在女足世界盃成功2連霸。 美聯社
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除拉皮諾進球，隊友拉威爾（Rose Lavelle）69分鐘也破網，助隊累積進球數達26球，締造賽會單一球隊最多進球數新猷，穿著白色球衣的女將們賽後開心在休息室大噴香檳慶祝。

美國教練埃里斯（Jill Ellis）感謝全隊的付出，「這是群了不起的球員，她們展現出驚人的韌性。」美國今天凌晨踢下世足賽12連勝，同樣是賽會紀錄。

和拉皮諾多次隔空交火的美國總統川普（Donald Trump），賽後也在推特上恭賀美國完成連霸，並寫下「美國以妳們為榮」，不過是否邀請連霸成員造訪白宮，並沒進一步消息。

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