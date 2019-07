女足世界盃／美國順利衛冕 各界同聲慶賀

美國隊今天在世界盃女子足球賽冠軍戰擊敗荷蘭隊,達成2連霸壯舉。 美聯社 分享 facebook

美國隊今天在世界盃女子足球賽冠軍戰擊敗荷蘭隊,達成2連霸壯舉,政治人物、運動員甚至是太空人同聲慶賀,紐約市長白思豪宣布將為她們舉行拋撒紙帶的慶祝遊行。

2019年世界盃女子足球賽(Women's World Cup)冠軍戰今天在法國里昂(Lyon)展開,美國隊的拉皮諾(Megan Rapinoe)與拉威爾(Rose Lavelle)分別破網得分,終場以2比0擊敗荷蘭隊。這也是美國女子足球隊隊史第4座世界盃冠軍。

美國總統川普在新澤西(New Jersey)告訴記者:「我要恭喜女子足球隊贏得世界盃。那是非凡的成就。」「有她們為國爭光,是美國的榮幸。」

Congratulations to the U.S. Women’s Soccer Team on winning the World Cup! Great and exciting play. America is proud of you all!