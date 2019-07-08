世大運／不敵澳洲 女籃無緣4強淚灑拿坡里

2019-07-08 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



連續9屆世大運闖進8強，中華女籃想複製上屆站上頒獎台的成績提前夢碎，台灣時間今天凌晨登場的拿坡里世大運女籃8強賽，中華隊以72：81敗給澳洲隊，無緣4強。

中華女籃上屆在台北世大運奪下隊史次佳的銅牌，本屆共有6人是2017年銅牌班底，連莊世大運國手的陳薇安今天攻下全隊最高19分，同樣連兩屆攜手征戰的羅蘋和韓雅恩也各有13分，率隊緊咬分組龍頭晉級的澳洲隊，但三節打完中華隊雖追到61：63，第四節想反超仍差一步，落到5至8名排名賽。

「真的好想贏…」陳薇安一語道出無奈，比賽結束當下更有多名台灣女將落下眼淚。沒能闖進4強，中華隊台灣時間明天凌晨2點將碰捷克隊，爭取最佳第5名的機會。

拿坡里女籃4強名單是澳洲、美國、葡萄牙和日本，唯一亞洲代表日本4強賽將對決美國，葡萄牙和澳洲搶另張金牌戰門票。