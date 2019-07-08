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世大運／單槓摘金 唐嘉鴻：吃披薩慶功

2019-07-08 07:46聯合報 記者曾思儒╱即時報導

宛如複製雅加達亞運的好成績，中華體操隊在拿坡里世大運譜出歷史新頁，昨天晚間「鞍馬王子」李智凱先完成鞍馬連二連霸，今天凌晨唐嘉鴻再摘下單槓金牌，連同男子成隊史上首銀和李智凱全能銅牌，單屆拿下2金1銀1銅，創下隊史最佳紀錄。

唐嘉鴻單項決賽先在吊環上場，拿下第8名後轉戰最拿手的單槓；他去年雅加達亞運單槓摘金，今天凌晨單槓決賽再度完美演出，以14.700分登頂，總計中華體操隊2金1銀1銅成績剛好也和雅加達亞運獲得的獎牌數完全相同。

單槓決賽是中華競技體操隊在拿坡里世大運的壓軸項目，唐嘉鴻摘下金牌後振臂為自己慶祝，他笑說：「心裡還是覺得不真實，非常的開心，很感謝很多幫助我的人。」

他透露，上場前沒有太多想法，「預賽完設定就是把難度提升，為10月世錦賽做測試，看能不能把高難度的整套實施的更好，更開心的是把6.3（難度）這套做得很成功，也把之前世界盃失敗的經驗累積起來回去修正，這次做到很完美的改善，所以很感謝翁士航老師一路幫助我。」

帶著金牌結束拿坡里世大運賽程，唐嘉鴻大笑說，他屬易胖體質，比賽結束前都必須嚴格控管飲食，現在完成任務，「最想做的事就是可以吃到義大利的披薩！」

中華代表團目前累積4金分別由射擊隊和體操隊貢獻，跆拳道隊獎牌數今天凌晨也開張，蘇佳恩在跆拳道品勢女子個人賽進帳銀牌一面。

唐嘉鴻（中）單槓摘金，進帳中華體操隊拿坡里世大運第2金。圖／大專體總提供
唐嘉鴻（中）單槓摘金，進帳中華體操隊拿坡里世大運第2金。圖／大專體總提供
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唐嘉鴻單槓摘金，開心慶祝。圖／大專體總提供
唐嘉鴻單槓摘金，開心慶祝。圖／大專體總提供
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唐嘉鴻單槓摘金，開心慶祝。圖／大專體總提供
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